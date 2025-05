Sánchez auxilia a Mazón (y Feijóo mira a otra parte)

El centro informativo de la semana ha sido el encuentro de Pedro Sánchez con las asociaciones de víctimas de la dana. Una reunión larga, preparada y cargada de emoción. Los portavoces le dedicaron elogios. El presidente se llevó incluso cien pesetas de la II República que le regaló el dueño de Ciclos Vicent. Pero el líder del PSOE salió con gesto severo de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. En esas tres horas el juez había decidido enviar al banquillo a su hermano. Una más en el entorno familiar. En Madrid era la noticia del día.

Esa es la paradoja. El mismo día que el Gobierno elevaba la presión sobre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que sigue sin recibir a las principales asociaciones de víctimas de la riada (la llamada del viernes es la demostración de que nota la presión) y que tampoco cuentan en las comisiones de investigación donde el PP controla el programa, ese mismo día, las decisiones judiciales daban oxígeno al líder del PPCV. El foco (al menos el estatal) se desviaba de su gestión de la dana para situarse sobre los problemas judiciales de Sánchez.

El universo de la M-30 está expectante a su vez sobre Santos Cerdán. Solo se sabe que la UCO de la Guardia Civil estaría preparando un informe sobre contratos de la trama de Koldo y Aldama (el caso de nuestro Ábalos) que le implicarían. Se desconoce su contenido. Pero las alarmas han saltado. Podría ser el grano de arena final que espera Alberto Núñez Feijóo para que la frágil estabilidad del Gobierno salte por los aires y haya un adelanto electoral. Carnaza de la buena.

Todo a expensas también de Carles Puigdemont, de si puede regresar a Cataluña. Decide el Tribunal Constitucional. Pero la decisión afectará (y mucho) a la relación de Junts, uno de los socios de investidura, con Sánchez. Con todo ese magma, el entorno de Feijóo no para de alentar una convocatoria de elecciones, que Moncloa rechaza de plano. No interesa ni a Sánchez ni a la mayoría de los socios poner en riesgo su situación actual.

El hipotético horizonte electoral tiene una doble lectura en clave Mazón. Por un lado, es obvio que aliviaría mucha de la actual presión mediática que sufre, que se centraría en la disputa en las urnas y las posibles alianzas. Pero por otra parte, podría precipitar la decisión sobre el futuro del president.

Feijóo y Mazón, en el congreso del PPE en València. / Europa Press

Hay dos máximas sobre Feijóo que han operado en todo este tiempo de crisis desde la gran riada: su foco de atención está en las elecciones generales y no en las autonómicas y, para obtener un buen resultado, necesita el granero de la Comunitat Valenciana, por lo que urgiría arreglar el partido en este territorio, que ahora sobrevive sobre el enigma del futuro de Mazón, quien casi siete meses después de la dana aparece como responsable político principal de la gestión de aquella emergencia.

De momento, no obstante, Feijóo continúa mirando hacia otra parte. Con el congreso nacional del partido a las puertas (en julio) y el cerco judicial en torno a Sánchez estrechándose no da síntoma alguno de ponerse a resolver la situación del barón Mazón. No hay movimientos en esa línea y tampoco declaraciones. Quizá es ahora cuando el presidente del PPCV ha de preocuparse.