La IA crea nuevos grados y genera grandes desafíos en otras carreras

La Inteligencia Artificial (IA) ya está entre nosotros y es solo el principio de una herramienta que va a cambiar el mundo, y con él las profesiones, nuestra forma de trabajar. Ese futuro que no sólo trata de máquinas que hablan y traducen sino de robots que interactúan y gestionan nuestras vidas ya está aquí. Si no lo conoce, abra Chatgpt y pruébelo. Si continúa incrédulo, pulse el modo ‘conversación’ de la aplicación y hable, interactúe, pregunte. Cuanto más profundice, más comprobará que el mundo ha cambiado. Que hemos entrado en una nueva era, seguramente más disruptiva de la que vivimos con la llegada de internet. ¿Se acuerdan? Fue hace dos días y seguimos aquí.

Tendrá su parte negativa, seguro, pero la IA ha llegado para cambiar el mundo para bien y por eso las universidades están cogiendo las riendas. Aquellas carreras que hace unos años se esperaban como algo novedoso, futuristas, hoy en día empiezan a ser parte de la cotidianidad. Las universidades están introduciendo nuevas carreras para adaptarse a las demandas del mercado laboral y a la evolución tecnológica con la llegada de la IA. Algunas de las áreas más relevantes incluyen la inteligencia artificial, la robótica, la ciencia de datos, la ciberseguridad, la ingeniería de sistemas computacionales y la logística inversa.

Pero la IA es mucho más que eso. «Hay dos visiones distintas: una cosa es la aparición, cada vez más rápida, de grados universitarios más concretos. En general, la educación está dejando de dirigirse a ámbitos más generalistas hacia más concretos, porque la sociedad se está especializando. Las empresas buscan personas especializadas. Fíjate en Economía, por ejemplo, como hay distintos grados que han derivado del principal de toda la vida, y lo mismo ocurrre con otros», explica Adrián Todolí, doctor en Derecho y profesor titular del Trabajo y de la Seguridad Social. «Se ha producido una tendencia hacia la búsqueda de especialización y la universidad responde a ello. La IA es una parte que ya se estudiaba en la universidad, solo que ahora aparecen estas carreras para atender a las necesidades del mercado», añade.

Adrián Todolí, en una entrevista para Prensa Ibérica. / Germán Caballero

«Y luego hay otra cosa distinta, la otra parte, que es usar una IA en tu trabajo, y eso está relacionado con las otras carreras. Hace poco sacamos un estudio sobre cómo las profesiones jurídicas van a cambiar por el uso de la IA y como la universidad se tiene que adaptar para seguir siendo relevante. Las competencias de un graduado en derecho ahora son distintas. Ahora un despacho ya no demanda a alguien que busque sentencias, porque ese ahora lo hace la IA, sino a alguien que aporte valor. La Universitat de València, por ejemplo, se hace esas preguntas, de cómo ser relevantes en el mercado en esta nueva era», afirma Todolí. «Ahí hacemos una reflexión en un estudio interno de cómo debe cambiar un grado para adaptarse a las necesidades del mercado», apostilla.

Un mundo en transformación

La demanda de expertos en inteligencia artificial nunca ha sido tan alta. En un mundo cada vez más digitalizado, comprender y dominar la IA es fundamental para estar a la vanguardia de la innovación. Desde la optimización de procesos empresariales hasta el desarrollo de sistemas autónomos, la IA impulsa el progreso en todas las áreas.

Especializarse en las mejores universidades para estudiar IA en España promete un futuro profesional prometedor, donde se pueden diseñar y desarrollar soluciones disruptivas que cambien la forma en que vivimos y trabajamos. Los grados en IA se enfocan directamente en la teoría y práctica de la IA, incluyendo temas como el aprendizaje automático, el procesamiento de lenguaje natural y la visión por computadora.

Los grados en Ingeniería en Inteligencia Artificial se centran en el desarrollo de sistemas inteligentes, incluyendo la capacidad de aprendizaje autónomo, el procesamiento de grandes volúmenes de datos y la creación de modelos predictivos.

Por su parte, los grados en Ciencia de Datos proporcionan una base sólida en el análisis de datos, la estadística y el aprendizaje automático, que son fundamentales para la aplicación de la IA. Los de Informática ofrecen una formación en programación, algoritmos y estructuras de datos, que son necesarios para desarrollar e implementar sistemas de IA.

La cuarta revolución de la historia

La de la Inteligencia Artificial está considerada como la gran cuarta revolución de la historia, el último cambio que va a dar paso a una nueva era tras la Revolución Agrícola, la Revolución Industrial y la llegada de Internet, acompañada del control de las grandes bases de datos. «Esto que está pasando ya ha pasado en otras olas disruptivas, no hay que ser negativo. Antes, en el despacho jurídico tenían que buscar sentencias en los libros y ahora todo eso ya no es necesario. En el mometno en el que aparecieron las bases de datos, los que acababan de licenciarse ya no tenían que hacerlo. En ese m omento también se pensó que era el final de los abogados», explica el doctor en Derecho, Adrián Todolí.

Es la propia Universitat de València la que ha encargado un estudio a varios investigadores para afrontar los nuevos desafíos, los grandes retos que trae consigo la IA. «El estudio lo lo encarga la UV desde el vicerrectorado de empleabilidad y ocupación. Es la propia universidad preguntándose a sí misma por los cambios que trae la IA», afirma Todolí.