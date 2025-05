María José Catalá: "Vengo a defender un Plan Sur Metropolitano. Ha llegado el momento"

El Consejo Local de València del Foro Económico y Social del Mediterráneo ha arrancado esta mañana con la apertura institucional de la alcaldesa de València, María José Catalá.

"Vivimos en un entorno privilegiado en un momento complejo". Así arrancaba Catalá un discurso centrado en los efectos de la dana y los retos que ha dejado, en el que destacó que la vulnerabilidad del cambio climático "ya no es una advertencia, sino una evidencia. Los fenómenos extremos son ya normales en esta nueva realidad. Tenemos que anticiparnos".

Así, explicó que el Ayuntamiento de València puso en marcha en enero una comisión de expertos y una de las conclusiones a las que se ha llegado es que ha llegado la hora de impulsar un nuevo "Plan Sur" en València y en su área metropolitana. "El Plan Sur que se hizo hace sesenta años ahora se queda corto, salvó a nuestra ciudad pero no a nuestras pedanías. Por eso vengo aquí a defender un Plan Sur Metropolitano. Ha llegado el momento". De este modo, Catalá remarcó que son necesarias obras de grandes infraestructuras "y no parches".

Seguridad económica y de empleo

Otra dimensión que la alcaldesa ha apuntado en crisis como la actual es la seguridad económica: "Los sectores como la agricultura, la industria o el turismo se han visto afectados y con ello la estabilidad de los trabajadores. La crisis climática puede llevar a una crisis económica y tenemos que estar preparados. Hicimos un plan estratégico y de economía para que la ciudad resurgiera pronto. Tenemos que blindar nuestras estructuras y proteger el empleo de todos nuestros ciudadanos", ha añadido.

II Foro del Mediterráneo: El Consejo Local de València expone sus conclusiones en CaixaFórum / Fernando Bustamante

Catalá también ha puesto de manifiesto la contribución del ayuntamiento en la dana y en el apagón a la hora de garantizar los suministros y en la gestión de los resiudos orgánicos.

De la sequía, a la dana

Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ha sido el siguiente en tomar la palabra. "Hemos sufrido uno de los ejemplos más trágicos de los efectos del cambio climático en Europa. Copernicus ya puso de manifiesto el incremento de los episodios climáticos adversos, y aquí se ha visto", ha expresado. Así, ha puesto de manifiesto que tras una de las peores sequías en la demarcación del Júcar, vino un fenómeno que inundó todo.

Vicente Martínez Mus durante su intervención. / Fernando Bustamante

"A la crisis humanitaria se ha sumado una crisis medio ambiental sin precedentes, con millones de toneladas de residuos". Con esta situación, Mus ha explicado que la Generalitat ha hecho con la dana el mayor contrato, y que los residuos han sido los que mayor parte han ocupado, con 178,9 millones de euros.

"Tenemos que estar mejor preparados y aprender de lo que ha pasado. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Es esencial no mirar para otro lado y que se hagan las infraestructuras necesarias", ha reivindicado. En este momento, Martínez Mus ha explicado que están haciendo una nueva cartografía de la ciudad que han bautizado como "Cartografía dana" y que ha dejado desfasada cualquier herramienta que tenían hasta la fecha. "Necesitamos identificar y delimitar las zonas de riesgo de inundación y programar el futuro aplanamiento en las zonas más afectadas. Necesitamos una red integrada para la valorización de los residuos. También es esencial contar con un vertedero de emergencia en cada provincia, no los teníamos y hemos tenido que crearlos".

También ha expresado que desde la Generalitat se están preparando para otros episodios climáticos adversos como los grandes incendios.