Mazón promete que las víctimas tendrán "prioridad" sobre los afectados en la investigación de Corts

Salvo cambio de última hora, las asociaciones de víctimas de la dana podrán comparecer en la comisión de investigación de las Corts. Es lo que han pactado PP y Vox, que han presentado este lunes una propuesta para modificar el plan de trabajo y ofrecer esta posibilidad a los colectivos, que lo venían reclamando con insistencia. De hecho, es el requisito que fijan para sentarse a estudiar la reunión que, siete meses después, les ofreció Carlos Mazón el viernes.

El cambio en la hoja de ruta comporta también que puedan comparecer afectados, tanto a través de asociaciones como incluso a título individual, un hecho que ha despertado algunos recelos entre las agrupaciones de víctimas y en la izquierda. Temen que la ampliación del alcance del listado pueda dilatar en el tiempo el desarrollo de la comisión, así como que diluya el papel de las familias de personas fallecidas en el órgano que investigará la gestión de la emergencia que dejó 228 muertos.

Preguntado por esta posibilidad, Mazón ha defendido que los daminificados, aunque no hayan perdido a familiares en la riada, "tienen derecho también a poder trasladar su opinión". Aun así, ha admitido que "lógicamente, no es lo mismo una víctima que un afectado, no es lo mismo haber perdido un familiar directo que un afectado con daños materiales", por lo que ha subrayado que estas asociaciones de víctimas "han de tener siempre prioridad".

Una "polémica artificial"

Mazón ha justificado que PP y Vox no incluyeran a las asociaciones de víctimas en el plan de trabajo pactado por PP y Vox a finales de febrero porque a esas alturas había "muchas" que "todavía estaban en proceso de constitución" y "lo que se quiso fue un plan de trabajo flexible para que conforme las asociaciones, no sólo de víctimas sino también de afectados, quisieran participar, lo pudieran hacer". En ese sentido, ha apuntado que hay un "grupo importante" de asociaciones constituidas.

Asimismo, Mazón ha vuelto a negar que se haya "vetado" a estos colectivos y ha acusado a la izquierda de "manipular" y de "inducir a un sufrimiento innecesario" a los damnificados. "Claro que van a poder comparecer, claro. Lo han podido hacer desde el principio, todas las asociaciones. He asistido sorprendido a una polémica artificial por parte de PSPV y Compromís, que dicen que había un veto a las víctimas, no", ha indicado.

"Ninguna recriminación"

El president ha negado asimismo que recriminara a los portavoces de las tres principales asociaciones de víctimas que se hubieran reunido antes con otras instituciones que con él, como ha trascendido tras su primera llamada a estos colectivos en siete meses. "En absoluto, ninguna recriminación", ha dicho el president, que ha negado que esas fueran sus palabras "y en ningún caso" su "intención".

Tras insistir en que se ha reunido con "muchas" víctimas a título individual y privado en estos meses, Mazón ha tratado de justificar su tardanza en contactar con estas tres asociaciones: "A alguna asociación le escuché que no se querían reunir conmigo y lo he respetado. Luego escuché que no era tan así, sino que faltaba una llamada mía y en cuanto lo escuché, el viernes, cogí el teléfono y les llamé para recordarles que estamos a su disposición", ha explicado.

En este punto ha dejado un recado al presidente del Gobierno por su visita del jueves a València, al señalar que él no llama a las víctimas "y luego a los medios" y "otros sí", en alusión al socialista.