PP y Vox concentran el debate de Presupuestos y 'evitan' las protestas por los siete meses de la dana

Los Presupuestos de la Generalitat de 2025 no solo pueden ser de los más tardíos en cuanto a fecha (con casi la mitad del ejercicio ya superado) sino también pueden serlo respecto a la hora en la que sean votados. "A la luz de la luna", señalan entre la indignación y la broma en la oposición. Todo después de que PP y Vox hayan decidido concentrar en un solo día el debate y votación que de normal suele requerir de dos jornadas.

La decisión no parece casual. Desde el día de la dana, los 29 de cada mes son sinónimo de protesta en València. Este jueves no será diferente, con convocatoria de huelga incluida. Sólo que a ellos, además, se le sumaba la cita en las Corts con la votación definitiva de las cuentas. Esta finalmente, no se dará porque PP y Vox han concentrado toda la actividad en el miércoles en una jornada que se prevé maratoniana.

La junta de síndics ha ordenado este lunes el pleno de esta semana en la que el Consell sacará adelante las cuentas de este año, prorrogadas desde enero, así como la ley de Acompañamiento, ambos proyectos pactados con Vox, con quien la alianza ha quedado engrasada durante su tramitación parlamentaria. Y ha dejado toda la actividad en un solo día, votándose probablemente por la noche, para enfado de la izquierda.

Los representantes de la Comisión de Hacienda debaten las enmiendas en Memoria democrática, la semana pasada. / José Cuéllar/Corts

En este sentido, para PSPV y Compromís el objetivo de este cambio forzado por PP y Vox es evitar que Carlos Mazón estuviera en la cámara autonómica (es diputado y ha de acudir a votar) el día en que se conmemoran los siete meses de la dana y por las que podría haberse visto expuesto a las protestas impulsadas para ese día.

Críticas de la izquierda

"Mazón tiene pánico, por primera vez en la historia todo el presupuesto se va a debatir y votar en un solo día", ha expresado el síndic socialista, José Muñoz. "Mazón se ha querido ahorrar la foto de mientras celebra con Vox que tiene presupuestos, las víctimas de la dana protestan en la calle", ha señalado por su parte el portavoz de Compromís, Joan Baldoví.

Populares y voxistas, por su parte, han justificado el cambio a que en esta legislatura solo hay cuatro grupos parlamentarios, de los que, además, solo quedan enmiendas que debatir de los partidos de la izquierda ya que las de PP y Vox han sido aceptadas en su totalidad tanto en la ley de Acompañamiento como en la de presupuestos. Esta circunstancia, aseguran, permitirá votar a una hora "razonable".

Todas las fotos de la concentración contra Mazón ante el congreso del PPE / G. Caballero

El mes pasado, la conmemoración del medio año desde la dana coincidió con la celebración del Congreso del Partido Popular Europeo en València. Esto provocó que se organizara una concentración matinera frente a Feria València, donde se celebraba el cónclave, como en el Puente de l'Assud d'Or, en la Ciutat de les Ciències, donde los 'populares' tenían convocada su cena de gala. Aquella protesta reunión a más de un millar de personas.