Un 10% de las llamadas al teléfono 112 no se escuchaban a las 14.50 horas del 29-O

Un 10% de las llamadas al teléfono 112 no se escuchaban a las 14.50 horas del 29 de octubre, la fatídica jornada en la que 228 personas perdieron la vida tras las barrancadas y la riada que afectaron a seis comarcas de la provincia de València. Es uno de los detalles que se han conocido en la transcripción de la declaración del técnico de Emergencias que compareció el 15 de mayo como testigo. Se trata de Miguel Mollá, responsable de tecnologías del 112 y jefe de sección de comunicaciones de la Avsre (Agència valenciana de seguretat i resposta a les Emergencies). Mollá fue el técnico de Emergencias que validó el mensaje Es Alert (el protocolo prevé que un funcionario lo redacte y otro lo valide antes de enviarlo).

"En las llamadas que no se oían habia que colgar y volver a llamar. Es una operativa molesta, es tiempo que quitas de atender una llamada", aseguró en respuesta al fiscal de la dana, Cristobal Melgarejo. La transcripción también revela que el problema no se solucionó hasta el 31 de octubre. "Como les costaba resolverlo, habló con la subdirectora [de Emergencias] a las 14.50 horas. Él les pidió que era un problema muy preocupante, que por favor les ayudaran, lo cual le consta que hicieron porque a los 5 minutos había contactado con un nivel más alto de telefónica del que él podía hablar. Les pidió que por favor priorizaran esta incidencia, la cual solucionaron el día 31, aunque le consta que lo priorizaron. Un 10% de las llamadas que se recibieron ese día no habia audio, la cifra es aproximada", señala la declaración judicial transcrita y notificada hoy a las partes.