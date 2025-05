El Consell impulsa la reforma de la renta de inclusión de Oltra

La nueva Renta Valenciana de Inclusión comienza su cuenta atrás. El pleno del Consell ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que regirá una prestación social impulsada por el anterior ejecutivo autonómico y, en concreto, por Mònica Oltra, en 2017 y que ahora tendrá que pasar por los órganos consultivos habituales (Abogacía y Consell Jurídic) para posteriormente aprobarse en forma de proyecto de ley y después votarse en las Corts.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y titular de Servicios Sociales, Susana Camarero, quien pese a destacar que esta medida ha sido una "herramienta importante para luchar contra la pobreza y la exclusión social", ha señalado la necesidad de revisarla y "corregir las deficiencias del modelo anterior" para ofrecer "una respuesta más efectiva y adaptada a las necesidades de la ciudadanía".

Según ha explicado Camarero, uno de los ejes de esta actualización es la simplificación normativa y de acceso a la prestación, que facilitará que más personas puedan beneficiarse de esta prestación. En este sentido, se amplía el perfil de beneficiarios para incluir a jóvenes, mayores de 65 años y personas que compatibilicen la Renta Valenciana de Inclusión con otros subsidios.

Una de las actualizaciones más destacadas es la compatibilidad de esta prestación con los rendimientos de trabajo. Esta medida busca eliminar barreras y fomentar activamente la inserción laboral, permitiendo que las personas beneficiarias puedan complementar sus ingresos de la Renta Valenciana de Inclusión con un empleo. De hecho, Camarero ha incidido en este punto asegurando que así se incentiva el empleo y ha garantizado que aceptar uno suponga perder renta.

Posible sanción

Es más, rechazar un empleo puede tener consecuencias en forma de sanción. Este es un nuevo apartado dentro de la ley e incluye infracciones leves que contemplan tres circunstancias, tal y como adelantó Levante-EMV: no reclamar otra prestación o complemento a la que se tenga derecho; no inscribirse o mantener la inscripción como demandante de empleo; y rechazar una oferta de colocación adecuada. Las infracciones leves se sancionarán con la suspensión de hasta tres meses del pago de la prestación de la RVI.

"Se considerarán infracciones leves de las personas destinatarias de renta valenciana de inclusión las siguientes: a) No reclamar durante todo el periodo de duración de la prestación todo derecho, prestación o complemento de contenido económico que le pudiera corresponder a cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia, por cualquier título y ejercitar las acciones correspondientes para hacerlo efectivo. b) No inscribirse o no mantener la inscripción como demandante de empleo, cuando se esté obligado en virtud del PAI, a propuesta de los servicios sociales de las entidades locales correspondientes. c) Rechazar una oferta de colocación adecuada (...) definidas en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo", explicaba el anteproyecto de ley en su exposición pública.

Complemento para la infancia

Otra novedad relevante es la creación del complemento para la infancia, destinado a aquellas familias con hijos que se encuentren en situación de pobreza. Este complemento podrá alcanzar hasta 180 euros al mes por familia, representando un apoyo económico vital para los hogares con menores. Adicionalmente, se crea el complemento de emergencias, que supondrá un aumento del 15% de la prestación en aquellas circunstancias de emergencias oficialmente declaradas.

La nueva ley, además, incorpora la posibilidad de efectuar el pago de la RVI mediante medios prepago con el objetivo de reducir la brecha financiera y facilitar el acceso a la inclusión a personas que tienen dificultades para operar con el sistema bancario tradicional.