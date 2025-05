El Consell sube el tono contra Sánchez por no reunirse con Mazón

Los 550 metros que separaron el pasado jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su homólogo de la Generalitat, Carlos Mazón, sin que ambos llegaran a reunirse han sido este martes un nuevo flanco por el que el Consell (en concreto su portavoz y vicepresidenta, Susana Camarero) ha cargado contra el Ejecutivo central, remarcando el deseo de la Administración autonómica de verse con el Gobierno central, pero que no es correspondido.

Todo suena muy a Pimpinela en la relación entre los dos gobiernos que por presupuesto y competencias se están haciendo cargo de la reconstrucción de la dana. Palabras, cartas, deseos de verse, reproches cruzados, viajes donde está el uno y citas sin que esté el otro. El último episodio es el viaje de Sánchez la semana pasada a València para reunirse con tres asociaciones de víctimas de la dana, un encuentro al que no fue avisado Mazón.

"Es una deslealtad institucional inédita", ha lamentado este martes la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, que ha insistido en la "voluntad" del Ejecutivo autonómico y del propio Mazón en tener un encuentro con Sánchez que, sin embargo, no llega. Y eso que el presidente del Gobierno pasó por València, como el jueves pasado, algo que para Camarero "no está justificado", es "ilógico" y "absurdo". "No es la forma idónea de trabajar", ha asegurado.

Las palabras en la rueda de prensa venían precedidas de una misiva de hace mes y medio, a principios de abril, donde esa voluntad de diálogo se inscribió en una carta firmada por Mazón y enviada a la Moncloa y de la que no hay respuesta alguna. "La esperanza es lo último que se pierde, pero se nos acaban las fuerzas", ha indicado Camarero al respecto.

Siete meses después de la catástrofe del 29 de octubre, Mazón y Sánchez se han visto en persona apenas en tres ocasiones: la primera semana en la doble visita que tuvo el jefe del Gobierno central primero al Centro de Coordinación de l'Eliana y después en la comitiva truncada en Paiporta con los reyes, y posteriormente en la Conferencia de presidentes celebrada a finales de diciembre en Santander. Tras eso, nada, algo que lamentan desde el Consell.

"Nos gustaría que hubiera más coordinación, sería todo más ágil", ha insistido Camarero sobre la gestión de la dana. "Los afectados necesitan esa coordinación", ha añadido. Así, ha subido el tono y ha contrapuesto un "Gobierno que da la espalda desde la deslealtad institucional" con la "cooperación" que el Consell está mostrando con los ayuntamientos ante la aprobación del nuevo convenio para ayudar a 28 municipios a gestionar los fondos del Estado para reconstruir sus edificios municipales.