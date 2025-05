Sanidad recupera el nuevo modelo para los centros de salud aparcado por la dana

El nuevo decreto de Atención Primaria vuelve a la mesa de negociación de la Conselleria de Sanidad con los sindicatos, seis meses después de que el conseller Marciano Gómez anunciara su paralización temporal para centrarse en la gestión sanitaria tras la dana. De hecho, la Mesa Sectorial votará su aprobación o no -la votación no es vinculante- el martes, como así consta en la convocatoria remitida este lunes por Sanidad, coincidiendo con las protestas de todos los sindicatos sanitarios, menos CESM, pidiendo la dimisión de Gómez por la falta de negociación desde hace seis meses. Es reseñable que Sanidad haya esperado a la celebración de la protesta para convocarles, una estrategia para tratar de desmontar su principal argumento y su petición de reanudar "con urgencia" la negociación.

El 10 de diciembre, mes y medio después de la dana, Sanidad alegó un cambio en las prioridades para detener la tramitación del decreto. Lo bien es cierto que cinco de los seis sindicatos de la mesa sectorial habían mostrado su rechazo -solo CESM lo apoyaba- y llegaron a pedir su retirada definitiva. La votación del martes no será vinculante, pero contar con el apoyo sindical es un termómetro del consenso que genera la norma; en este caso, no lo había.

Principales cambios en los centros de salud

Uno de los cambios más significativos del decreto de Atención Primaria era en la estructura organizativa de los centros de salud, con la creación de 36 jefaturas de servicio entre los médicos, con una nómina de 73.000 euros anuales. Según los sindicatos, estas provocan una mayor jerarquización de los facultativos, por encima del resto de categorías profesionales, y la implantación de un modelo "arcaico" y "retrógrado" que acaba con la apuesta por los equipos multidisciplinares. De hecho, ante la insistencia de Conselleria en las sesiones de negociación, los representantes sociales pidieron la extensión de este modelo jerárquico a la categoría de Enfermería.

En el momento de su presentación, en el mes de septiembre, Sanidad defendió que el objetivo del borrador era dotar de mayor capacidad diagnóstica a los ambulatorios, con el uso de la inteligencia artificial, entre otros; y aliviar la carga burocrática de los facultativos para poder centrarse en la asistencia a los pacientes, algo que Gómez ya anunció en julio, antes incluso de presentar cualquier borrador y antes de iniciar la negociación de la norma.

¿Habrá cambios?

Falta por saber si el texto a votar el martes será el último entregado a los sindicatos durante la negociación, el cual no les convencía, o si habrá algún cambio al respecto para tratar de generar más consenso en la votación. Sanidad no lo concreta, pero los sindicatos no se muestran muy esperanzados con encontrarse cambios "significativos" y "de calado" en el texto porque la Conselleria ya se negó a incorporarlos entre septiembre y octubre.

A nadie se le escapa el descontento generalizado de los sindicatos con la gestión y las formas del conseller Gómez. El lunes cinco de ellos se concentraron frente al Palau de la Generalitat para solicitar la dimisión del "peor conseller de Sanidad de la historia", en una protesta en la que, por primera vez, CSIF se sumó a los habituales: CCOO, UGT, Satse e Intersindical. A punto estuvo de sumarse a esta CESM, quien finalmente decidió no participar, aunque sí lo hizo el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE), ligado al sindicato médico, lo que es una muestra del descontento generalizado por la "falta de diálogo" y las "decisiones unilaterales" de la Conselleria desde julio de 2023.