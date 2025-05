Consejos de la estudiante más brillante de la PAU para afrontar la selectividad

Marta Zvorygina se quedó a centésimas de la perfección. Sacó un 13,9 sobre 14 en la PAU de 2024, la mejor nota de todos los estudiantes que se presentaron. Ahora estudia Traducción e Interpretación porque le apasionan los idiomas, y en plena época de exámenes ha sacado tiempo para atender este diario y dar los consejos que a ella le gustaría haber tenido cuando hizo el selectivo hace menos de un año.

El primer consejo es que la PAU, en realidad, no es para tanto. "Durante todo el curso de 2º de Bachillerato pensaba que la selectividad iba a ser algo terrible, pero una vez superas el primer día te das cuenta de que, en realidad, no es para tanto. Es tan solo un examen como cualquier otro del instituto y para eso nos hemos estado preparando precisamente". Asegura que el alumnado va a estar nervioso, que eso es inevitable, pero que la inquietud se volverá más llevardera conforme pasen las horas y los días.

El segundo consejo es que "la tranquilidad y el optimismo son nuestras aliadas. Y la confianza en una misma, claro". Sin embargo, hay que dejar lo mínimo posible a la suerte. "Yo me organicé y me hice un horario para estudiar, además de intentar pensar lo menos posible en la PAU, así estudiaba con más tranquilidad". Los esquemas y resúmenes también son grandes aliados.

Dejar de pensar en el examen

El reto más difícil para el estudiantado que se va a enfrentar a la selectividad será que dejen de pensar en el examen que acaban de hacer y se centren en el siguiente, explica Zvorygina. "Cada día se hacen dos o tres exámenes, y cuando acabas uno es inevitable comenzar a darle vueltas en tu cabeza por si lo has puesto todo o si has fallado en algo", explica. "Hay que intentar dejar esos pensamientos antes del siguiente examen y afrontarlo con confianza".

Lo que parece más difícil y en realidad no lo es tanto es la prueba en sí. "Al final es un pedazo de papel que podemos rellenar perfectamente. Es cuestión de confiar un poco en tí mismo". En resumen: calma, seguridad y confianza. "Aconsejaría a los estudiantes que se lo tomasen con la mayor tranquilidad posible y sobre todo con optimismo".

Tras la selectividad llega la vida universitaria, una etapa nueva que también despierta muchas veces falsas expectativas en el alumnado. "Me hice unas esperanzas bastante altas de lo que sería estudiar en la universidad y en la gran ciudad, sin embargo las primeras semanas fueron un poco duras porque nunca había sido tan independiente y no me sentía 100 % segura de mi elección en cuanto al grado. De todas formas, sólo me hizo falta tiempo para ver que podía con ello", cuenta. "Es como la PAU, tienes miedo pero este desaparece cuando eres consciente de que la situación no es para tanto".

Una PAU más difícil

Unos 26.000 estudiantes se preparan para examinarse este año de la selectividad en València, un sistema que este año estrena muchas novedades. Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) serán más difíciles este año, ya que caen todas las facilidades que se fueron incorporando desde la pandemia y el alumnado tendrá más temario para estudiar, lo que hace anticipar una bajada general de la nota media.

Pese a esto, más del 90 % de los estudiantes aprueban, con lo que la selectividad, más que un sistema de entrada a la universidad, es la forma de ordenar a los estudiantes en las carreras que tienen más demanda que oferta.

La nota media por universidades

Por universidades, la mejor nota de la fase obligatoria de las PAU en la Universidad Miguel Hernández de Elche corresponde a un alumno del IES Gabriel Miró con un 9,82. En la Jaume I la mejor nota es para una alumna del IES Miralcamp que ha obtenido un 9,81. En la Universidad de Alicante la nota más alta ha sido de una alumna del IES Miguel Hernández que ha conseguido un 9,81 y por último el mejor resultado en la Universitat de València ha sido para un alumno del IES Miguel Ballesteros Viana de Utiel con un 9,80.

La Conselleria de Educación informó que el 98,32 % de estudiantes presentados a la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad de 2024 aprobaron. El curso pasado el porcentaje de aprobados en la fase ordinaria de las PAU fue de un 98,24 %.

La nota media del alumnado de la Comunitat se sitúa en un 6,74 sobre 10 (fase obligatoria) frente al 6,78 del curso pasado. La nota media ha sido similar en mujeres (6,75) y en hombres (6,73).

En cuanto a los resultados por universidades, la nota media más alta ha sido de 6,87 en la Universidad Miguel Hernández de Elche, seguida de la Universitat de València (6,75); Universitat Jaume I (6,72); Universidad de Alicante (6,69) y la Universitat Politècnica de València (6,68).

El porcentaje de aprobados lo encabeza la lista la Universitat de València (98,91 %); seguida por la Universitat Jaume I (98,58 %), Universitat Politècnica de València (98,37 %), Universidad Miguel Hernández (98,23 %) y la Universidad de Alicante (97,50 %).