La izquierda citará en el Congreso a Maribel Vilaplana para explicar la comida con Mazón del 29-O

El nombre de Maribel Vilaplana estará en los planes de trabajo de la comisión de investigación del Congreso de, al menos, tres grupos parlamentarios. PSOE, Compromís y Podemos incluirán a la comunicadora que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre entre las personas que deben ser llamadas para comparecer en la Cámara Baja en relación con la gestión de la dana, lo que abre la puerta a que finalmente sí sea citada.

Las formaciones de la izquierda han resuelto sus dudas y según han ido trasladando este miércoles diferentes portavoces de los partidos, 48 horas antes de que se cierre el plazo en el Congreso para registrar el listado de nombres que han de acudir a la comisión, finalmente sí incorporarán a Vilaplana, igual que al dueño de El Ventorro, entre las personas para ser citadas con el fin de obtener luz sobre lo ocurrido el 29-O.

El primero ha sido Joan Baldoví, síndic de Compromís, que anticipó que su partido en el Congreso, dentro del grupo Sumar, sí que pediría llamar a la periodista para comparecer. “Ya sabemos lo que hizo todo el mundo esa tarde excepto Mazón, por lo que sería bueno que la persona que supuestamente estuvo comiendo con él indique en sede parlamentaria, donde no puede mentir, si estuvo comiendo realmente, hasta qué hora y a qué hora salió Mazón del Ventorro”, ha justificado.

Posteriormente ha sido la líder del PSPV, Diana Morant, también desde las Corts, la que ha explicado que su partido reclamará la comparecencia de Vilaplana porque así se lo habían solicitado las víctimas. La dirigente socialista ha asegurado que llevan en conversaciones con las asociaciones de víctimas en las últimas semanas no solo para que estas sean citadas sino para que propongan nombres de testigos clave sobre el 29-O y entre ellos han trasladado el de la periodista.

Tanto PSPV como Compromís habían mostrado hasta el momento dudas sobre si citar o no a la comunicadora. Entre las voces contrarias a ello estaba la posible "revictimización" de la periodista, al ser señalada pese a que ella no tenía ninguna responsabilidad ese día, o a la necesidad de que la relación entre un político y un periodista "debe quedar protegida en un Estado de Derecho" y no ser revelada en una comparecencia donde no se puede mentir.

Sin embargo, ambas formaciones se han acabado decantando por llamar a Vilaplana, algo que, por otra parte, el PSPV ya incluía en sus anteriores planes de trabajo en el Senado y en las Corts. La diferencia en este caso es que mientras en la Cámara Alta y en el parlamento valenciano la mayoría la tienen el PP o PP y Vox respectivamente, en la Cámara Baja es la izquierda y los partidos nacionalistas quienes son decisivos. Para que sea llamada, PNV, Junts, Bildu y ERC deberán apoyar la propuesta.

Plan completo de Podemos

A socialistas y valencianistas se sumará también Podemos. Los morados han presentado (a diferencia de las otras formaciones de izquierdas) su plan de trabajo ya al concreto y en este reclaman citar hasta a 66 personas, entre las que están la citada Maribel Vilaplana y el propietario del restaurante El Ventorro, donde comieron el 29-O. En relación a la agenda del jefe del Consell ese día, Podemos solicita también que acudan los miembros de la escolta de Mazón; el conductor de su vehículo y el equipo de seguridad del Palau de la Generalitat.

Por su parte, entre los cargos políticos incluidos en la lista se encuentran Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana y el resto de altos cargos de la institución relacionados con la gestión de la catástrofe. También se pide la citación de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, hasta cinco ministros de su gabinete, y la del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Los alcaldes de los municipios afectados también serían citados en el marco de la Comisión.

Además, se pide la participación de los responsables de organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar; UME; bomberos; de sindicatos; empresarios como Juan Roig, la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, así como de los representantes de las asociaciones de afectados y de reconstrucción