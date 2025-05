El jefe de gabinete de Mazón desata los rumores con un vídeo

El jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, puso este miércoles nervioso a más de uno con un vídeo publicado en Instagram. El vídeo era una sucesión de imágenes del 'president' de los últimos años. Y una canción de fondo: "Don't stop me now" ('No me frenes ahora'), de Queen. De repente, se desataron los rumores, sobre todo los que proceden de círculos populares madrileños, y que ven en la aprobación de los presupuestos una etapa final de Mazón antes de un relevo para dejar paso a un nuevo president. O presidenta.

Parece que no. Ni despedida ni reivindicación del president ante el 'fuego amigo'. Solo era un inocente homenaje a los dos años de Mazón al frente de la Generalitat que se cumplen este miércoles. Replicando además el vídeo que publicó un día antes de las elecciones de 2023. Hay president para rato, vienen a decir las fuentes consultadas.