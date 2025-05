La C.Valenciana acoge 1.200 menores migrantes menos de los que le exige el Gobierno

Quince comunidades autónomas -todas excepto Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla- acogen menos menores migrantes no acompañados de lo que les tocaría en función de su población. En concreto, la Comunitat debería acoger 1.200 menores extranjeros más de los que ya tiene.

Son los datos que maneja el Gobierno después de haber recabado los transmitidos por las comunidades sobre el número de menores que acoge cada una, y reflejan que la C.Valenciana acoge 1.200 menos de los que le exige el Estado. La primera es Andalucía con 1.300 menos.

El Gobierno valenciano aseguró hace unos meses que no acogería ni un menor migrante más de los que ya tiene, mientras que la Conselleria de Igualdad afirma que "estamos permanentemente al 160 % de las plazas y esto después de crear 122 nuevas en 2023 hasta las 317 actuales". Es decir, que para acoger a todos los menores que le exige el Gobierno, la Comunitat Valenciana debería quintuplicar sus plazas.

En la otra cara de la moneda está Canarias, a la que le correspondería tutelar 718 jóvenes y acoge 5.566 (una diferencia de 4.848), Ceuta (que tiene 526 y debería, por población, tener 27), Baleares (622 frente a 396) y Melilla (193 frente a 28).

Cálculos del Gobierno

A través de estos cálculos, el Ejecutivo fija la capacidad ordinaria del sistema de acogida nacional en 32 menores por 100.000 habitantes, indicador que será clave para determinar cuándo una comunidad puede pedir al Gobierno que declare la contingencia migratoria y comenzar con las derivaciones.

Los datos han sido transmitidos a las autonomías este miércoles en una Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se ha celebrado bajo la presidencia del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, a modo de reunión previa de la próxima Conferencia Sectorial, para la que aún no hay fecha prevista.

En el caso de Aragón, Baleares, Cantabria, Galicia, Madrid y Melilla, el Gobierno ha utilizado datos del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados del Ministerio del Interior, ya que la primera comunidad no ha remitido los datos requeridos y el resto no ha comunicado exactamente las cifras que se pedían.

Después de la reunión, que ha durado unas tres horas, el secretario de Estado, Rubén Pérez, ha señalado que ha tenido lugar un "debate tranquilo", en el que la autonomías le han trasladado que el consenso que busca el Gobierno en esta materia "no se constata".

Rechazo frontal del PP

Desde que se aprobó este mecanismo, las comunidades presididas por el PP han mostrado su rechazo frontal y algunas de ellas (como la C.Valenciana) lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional. Mazón, en concreto, criticó "el mercadeo" del Gobierno con el reparto y dijo que la administración valenciana no acogería ninguno más.

Pérez apuntó que la tasa calculada por el Gobierno, los 32 habitantes por 100.000 habitantes, es "perfectamente asumible por los presupuestos autonómicos y por las políticas públicas de este país". Esta "capacidad ordinaria" servirá para determinar cuándo una comunidad puede pedir al Ejecutivo que declare la situación de contingencia migratoria -cuando su ocupación triplique esta capacidad- para comenzar con los traslados y se tendrá en cuenta también para el tema de la financiación por parte del Estado.

En función de los datos conocidos este miércoles, el Gobierno estima que al menos Canarias y Ceuta estarían en situación de solicitar esta declaración y pedir los traslados.

En la reunión de este miércoles no se ha comunicado a las autonomías el número de jóvenes que tendrá que acoger cada una de los alrededor de 4.400 jóvenes que se trasladarán desde Canarias y Ceuta a partir de este verano, ya que estas cantidades, que dependen de otros criterios además de la población, aún no se han calculado.

Muertes en El Hierro

Pérez hizo referencia al "trágico siniestro" ocurrido este miércoles en El Hierro, en el que cuatro mujeres y tres niñas de entre cuatro y 16 años han muerto y un bebé ha desaparecido al volcar un cayuco con unos 160 ocupantes: "Mientras nosotros estamos en este eterno debate, las cosas siguen pasando", lamentó.

Ante esta realidad, subrayó, el Gobierno seguirá buscando consensos pero advirtió que, aunque no los haya, el real decreto ley "va a seguir operando". De hecho, el Ejecutivo mantiene su previsión de comenzar con los traslados de alrededor de 4.400 jóvenes este verano.