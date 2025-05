La sociedad valenciana pone nota al Consell

Salvador Navarro, presidente de la CEV

"Lamentablemente, la dana, por su magnitud y consecuencias, ha sido el acontecimiento que ha marcado y va a seguir marcando el rumbo de esta legislatura. Su impacto ha puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta colectiva, y hay lecciones importantes que extraer, tanto en lo relativo a los tiempos como a la forma en que se ha gestionado la emergencia. Desde la CEV seguimos defendiendo el valor del diálogo, la concertación y la cooperación público-privada como herramientas fundamentales para avanzar. Por eso, decisiones como la reducción de apoyo al diálogo social nos genera preocupación. Aun así, confiamos en que llegado el ecuador de la legislatura se puedan reconducir dinámicas, y centrarnos en aquello que verdaderamente importa: el bienestar de las personas, la competitividad de nuestras empresas y el futuro de la Comunitat Valenciana. El presidente de la Generalitat siempre encontrará en nosotros una actitud leal y constructiva".

Tino Calero, secretario general UGT-PV

"El balance es decididamente preocupante y exige reflexión profunda por parte del ejecutivo autonómico. Constatamos una orientación que ha priorizado el desmantelamiento fiscal en beneficio de las rentas más altas y en detrimento de inversiones cruciales en servicios públicos. La sanidad, la educación y los servicios sociales, pilares fundamentales del estado del bienestar, muestran signos de deterioro evidentes. En el empleo, aunque los datos macroeconómicos puedan ser positivos, su calidad, con alta temporalidad y parcialidad, es asignatura pendiente; y la inversión en políticas activas de empleo, insuficiente. En cuanto al diálogo social, que siempre hemos defendido, se ha mantenido en lo formal, aunque sin voluntad para acuerdos sustanciales. Y no podemos obviar el impacto de la dana, que desde la falta de competencia en la previsión y la gestión de la emergencia nos ha llevado un proceso de recuperación en el que, ha faltado sensibilidad con las víctimas y colaboración con los agentes sociales. Por todo, instamos al Consell a reconsiderar prioridades, reforzar los servicios públicos, impulsar un modelo de relaciones laborales basado en el empleo de calidad con derechos, con el diálogo social como instrumento de concertación de políticas para el conjunto de la ciudadanía".

Un momento de la reunión de Mazón con consellers y dirigentes de la CEV, CC OO-PV y UGT-PV. / Levante-EMV

Ana García, secretaria general de CCOO PV

"Inicialmente hubo una predisposición por parte del Consell a poner en valor el diálogo social. No solo convocando las mesas, sino alcanzando acuerdos como en el ámbito de la función pública. Pero poco después, antes incluso de la fatídica dana, ya estábamos asistiendo a algunos incumplimientos, como el de la reducción de la jornada laboral a 35 horas para el personal sanitario o las dificultades para que las plantillas de las ITV cobraran la subida salarial correspondiente. Tampoco se ha implementado el acuerdo de servicios sociales que mejoraba el servicio y las condiciones laborales del sector. A esto se le sumó la paralización de las mesas del diálogo social, un error de bulto, dada la importancia que ha tenido en las últimas crisis y puesto que se ha demostrado fundamental para establecer medidas que apuntalen el crecimiento económico y social del País Valencià. Podemos concluir, por tanto, que dejarse llevar por las exigencias de Vox no beneficia a la mayoría social".

Mavi Mestre, rectora Universitat de València

"En este tiempo de legislatura se ha avanzado en la consolidación de los trabajos previos para la financiación universitaria y la UV, junto con el Ayuntamiento de Ontinyent, están trabajando en el desarrollo del grado en Veterinaria, que es una reivindicación histórica de nuestra Universidad. Pese a los claroscuros de la gestión de estos meses en otras áreas hay que reconocer que se ha producido un avance en el ámbito universitario que está pendiente de consolidar".

José Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València

"En el ámbito universitario y de la investigación existen elementos muy significativos para valorar positivamente estos dos años de gobierno del presidente Mazón. El mantenimiento de la financiación, los avances en el ya casi alcanzado acuerdo del programa plurianual de financiación universitaria, el compromiso con el programa María Goyri o iniciativas tan importantes como ValER, son necesarias y muy positivas para nuestro sistema universitario. Con la financiación estamos en vías de alcanzar un acuerdo importante que aportará estabilidad y certidumbre a medio y largo plazo. Se trata de un acuerdo basado en un consenso amplio. Además, el diálogo con la conselleria está siendo fluido y constructivo, lo que nos ha permitido avanzar en una agenda común para reforzar el papel estratégico de las universidades en el desarrollo económico, social y tecnológico de la Comunitat Valenciana y consolidar la UPV como la primera universidad tecnológica de España".

Susana Fortes, con su último libro "Sólo un día mas" / Miguel Angel Montesinos

Susana Fortes, escritora

"Ni siquiera entre los mejores políticos de la Historia, independientemente de su ideología, se puede encontrar un expediente sin tachas. Eso es una cosa. Otra cosa es aquello que dijo Borges: “Cualquier vida, por larga y complicada que sea, en realidad consiste en un solo momento: el momento en que un hombre sabe para siempre quién es”. Por poner un ejemplo gráfico, para el capitán del crucero Costa Concordia ese momento fue el 13 de enero de 2012, cuando desde lo alto del puente de cubierta, él y su joven acompañante disfrutaban de la panorámica, la nave chocó contra una roca frente a la isla de Giglio. Mientras los pasajeros, mujeres, niños y decenas de tripulantes luchaban por sus medios para no ser engullidos por el mar, el capitán, Francesco Schettino abandonó el barco. 32 muertos y más de 100 heridos. Para Carlos Mazón, el momento de la verdad fue el 29 de octubre de 2024. El peor día de la historia para tener un affaire. Mientras miles de valencianos se encontraban literalmente con el agua al cuello, él no estaba ni se le esperaba en su puesto de mando. Esto es así. 224 muertos y tres desaparecidos. Son datos incontestables. Frente a esto cualquier otra consideración política palidece. No hay mucho más que se pueda añadir".

Javier de Lucas, catedrático emérito de Filosofía del Derecho

"Los dos años transcurridos ofrecen un viaje de ida y vuelta de las políticas del Consell que preside Mazón para hacer concesiones primero y, después de la Dana, entregarse indisimuladamente a la concepción restrictiva de los derechos que sostiene Vox. Eso queda claro, a mi juicio, en las decisiones que corresponden a la competencia de la Generalitat en política migratoria. Así, tras un debut algo más moderado en el primer año, hoy y a partir de la dependencia de VOX tras la Dana, se ha aceptado de hoz y coz su mensaje abiertamente xenófobo y racista sobre acogida de inmigrantes y en particular sobre menores extranjeros, con el rechazo a cualquier propuesta de solidaridad obligatoria al respecto, incluida la tesis de la inconstitucionalidad del Decreto 2/2025. Huelga todo comentario sobre el respeto y reparación para con los derechos elementales de las víctimas de la Dana y sus familias. En la misma línea, los recortes en el debate de Presupuestos en curso, que concretan la voluntad política de interpretación muy restrictiva del derecho a la lengua propia y las decisiones incomprensibles de la Conselleria de Educación que dirige el Sr Rovira para poner osbtáculos a su ejercicio, a lo largo de estos dos años y han desembocado en el indisimulado propósito de “estrangular hasta la desaparición”, proclamado por Vox, respecto a a una institución estatutaria como la Academia Valenciana de la Lengua. Por no hablar de su desprecio a la política de memoria, a la justicia restaurativa con las víctimas del franquismo y sus familias, también concretado en el debate de presupuestos".

Gabi Ochoa, dramaturgo y guionista

"En el ámbito cultural, en la conselleria ha habido 5 bajas (ceses, dimisiones, etc) de altos cargos. No ha habido estabilidad cultural en esta media legislatura de PP-VOX. Si a esto se une los vergonzosos ceses como el de Pérez Pont, al que han tenido que indemnizar, creo que la expresión de Mazón, “gestionar con los mejores”, es, cuando menos, errónea. Más allá del dato: improvisaciones, trabajo de espaldas al sector cultural (cuando no en contra), recorte en líneas de ayudas y prevaricación (¿no es sino subvencionar con 300.000 € a la Fundación Toro de Lidia una manera de prevaricar, es decir, de sacar dinero de manera arbitraria y sin justificación hacia otra autonomía -su sede fiscal está en Madrid- en un sector muy residual como son los toros?), pinta un panorama más que desolador. Pero como la esperanza es inherente en la cultura, esperamos, deseamos y sobre todo confiamos en personas, en este caso en profesionales en la gestión pública que ahora mismo están en su cargo como Luis Gonsalves (IVC Audiovisuals), Paco Picó (À Punt) o María José Mora (IVC Arts Escèniques) a los que hay que pedirle un apoyo real y efectivo a la creación valenciana. Teatro de autoría valenciana, historias amb arrel en la Comunitat i a la nostra llengua. Confiem a la seua professionalitat. El sector està observant".

Anna López, politóloga y autora de 'La extrema derecha en Europa'

"Mazón presenta un balance político marcado por la subordinación ideológica a Vox, la ausencia de un liderazgo propio y un preocupante retroceso en derechos y calidad democrática. Desde una perspectiva politológica, su mandato ha estado condicionado por una doble debilidad: una limitada base parlamentaria y una dependencia estratégica de Vox, que ha dictado buena parte de su retórica y agenda política. El resultado es un Consell más centrado en satisfacer los marcos ideológicos de la extrema derecha que en ofrecer respuestas pragmáticas a los retos estructurales del territorio. Mazón no ha logrado articular un proyecto autónomo ni integrador. Ha seguido el guion de sus socios ultras. A ello se suma una gestión comunicativa marcada por la opacidad, la minimización de conflictos sociales graves —como ocurrió tras la dana— y una evidente falta de empatía institucional.

Lejos de consolidarse como un liderazgo de futuro, el Consell de Mazón parece cada vez más un experimento de laboratorio de la derecha reaccionaria. En vez de gobernar para los valencianos, ha convertido la Generalitat en una plataforma de confrontación simbólica con el Gobierno central y de ensayo para políticas de exclusión social y retroceso en derechos diseñados por Abascal. El riesgo no es solo político, sino democrático: la sociedad valenciana se ha convertido en un banco de pruebas de una estrategia neo autoritaria que amenaza con consolidarse".

Josep Gregori, escritor, fundador y director de Bromera

"El president Mazón exhibe una manía persecutoria hacia el valenciano. Podríamos pensar que las medidas anunciadas contra el valenciano, como la supresión de los convenios de las Fundaciones Escola Valenciana, Full, Bromera, la reducción severa del presupuesto de la AVL son imposiciones de Vox, el partido de la España sin diversidad, pero parece que son medidas aceptadas por el PP sin discusión. Además, el intento de reducir la docencia en valenciano partió del núcleo del presidente, con un referendum que no salió como pretendían. Pese a ello, continúan atacando el valencià: Mazón y Rovira no lo usan y lo atacan con pretextos a pesar de ser la lengua cooficial, la lengua materna de muchos valencianos. Y ahora el castigo en los presupuestos: ¿por qué esa persecución del idioma propio? El valencià merece la estima del pueblo, no el odio de las personas que nos gobiernan".

Joaquín Maudos, frente a la sede del IVIE, en una imagen de archivo / Fernando Bustamante

Joaquín Maudos, economista y director adjunto del Ivie

"Desde el segundo trimestre de 2023 hasta el primer trimestre de 2025, con datos de la AIREF, el PIB de la Comunitat Valenciana ha crecido ligeramente por debajo del de España. Si nos centramos en el PIB per cápita, en los años más recientes nos estamos alejando aún más de la media nacional, y ya estamos un 14,4% por debajo, ocupando la posición 12 del ranking de las regiones españolas. Lo que esto significa es que nuestro mayor dinamismo demográfico tiene mucho que ver en esta pérdida de posiciones en renta por habitante, lo que significa que atraemos población o que no somos capaces de darles empleo (nuestra tasa de paro es más alta que la media) o que les damos empleo con salarios más reducidos, lo que hunde la renta por habitante.

El gran reto de nuestra economía siendo estando ahí, y es mejorar la productividad lo que exige un mayores esfuerzo inversor en sus determinantes. Así, presentamos un esfuerzo menor que la media en todos: esfuerzo inversor en I+D, en indicadores de capital humano, en esfuerzo inversor en intangibles, por poner algunos ejemplos. Desgraciadamente, nuestra infrafinanciación, desde hace ya un número de años intolerable, impide que cualquier Gobierno de turno puede dedicar recursos al desarrollo regional, ya que lo que le queda después de financiar los servicios públicos fundamentales es bien poco. Por eso es tan urgente y tan necesaria la reforma del sistema de financiación que tanto perjudica a los valencianos".

Rafa Lahuerta, escritor

"Me cuesta creer que [Carlos Mazón] siga en Presidencia. Trato incluso de ponerme en su lugar, con todo ese sufrimiento acumulado que debe llevar encima, pero después veo la altanería y la prepotencia con la que se manifiesta y todavía me indigna más. Hay veces en la vida en las que solo queda pedir perdón y dimitir. Confundir el orgullo con la responsabilidad es siempre un mal negocio. Por desgracia, en la política profesional sucede mucho. El descrédito de las instituciones aumenta y todos salimos perdiendo. Sobre todo, quienes más lo necesitan".

Enrique Asensi, presidente de la Coordinadora de ONGD

«Pese a que la legislatura se inició con una apuesta clara por la solidaridad y la cooperación internacional por parte del Partido Popular, de acuerdo con sus compromisos pre-electorales, vemos con tristeza y preocupación el cambio de rumbo de los últimos meses. Con la incorporación de medidas ciertamente excluyentes, Mazón y su gobierno están abriendo la puerta a políticas que no representan el carácter solidario y acogedor del pueblo valenciano y ponen en riesgo años de avances en el respeto por los derechos humanos».