Bocadillos gratis, necesidad de gin tonics y errores de voto en la noche de las Corts

Poco faltó para que a las 23:30 horas algún diputado se arrancase a cantar. El horario nocturno de las Corts y la sucesión de votaciones había alterado los ánimos hasta tal punto que el síndic del PSPV, José Muñoz, y la presidenta de la cámara, la voxista Llanos Massó, mostrasen complicidad. "Lo que usted diga, presidenta", le dijo ante la propuesta de juntar enmiendas para acelerar el proceso. "Así me gusta", le contestó ella mientras la portavoz de Hacienda de Vox, Teresa Ramírez, pedía Coldplay, y en concreto, Viva la vida, como banda sonora de los presupuestos.

Para ese momento ya había sonado la bocina que llamaba a los parlamentarios a acudir a sus escaños para votar, celebrado casi como campanas de boda; los bocadillos que se repartían gratis habían acabado con las subsistencias en la cafetería, donde también había desaparecido la edición de papel de Levante-EMV con la encuesta sobre la posible dimisión de Carlos Mazón; y una diputada había escrito por un grupo su anhelo en ese momento. "Necesito un gin tonic", puso en un mensaje, petición capturada por otros compañeros, entre la chanza y el deseo compartido.

No tuvo nada que ver con ese antojo de bebida la sucesión de errores en la votación, algo relativamente habitual cuando hay un carrusel de enmiendas pese a que haya responsables de grupo que cantan a coro si "Sí", "No" o "abstención". Le ocurrió a Joan Baldoví, síndic de Compromís, a su homólogo del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, a la alcaldesa de València, María José Catalá, y a la diputada socialista Mercedes Caballero. "Si no nos haces falta, no te preocupes", le espetó el conseller de Educación, José Antonio Rovira.

Pese a la tensión final, con doble amonestación para Paula Espinosa, de Compromís, que a punto estuvo de ser expulsada (era ya tarde y había ganas en general de irse), el pleno se puso de acuerdo para rendir homaneja a Ovidi, el primer ujier con síndrome de down que trabajó en la cámara autonómica y fallecido el pasado jueves, y al letrado encargado de la organización del pleno, con paciencia infinita y un papel de apuntador que permitió acabar a las 23:30 horas y no de madrugada.