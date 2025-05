El Gobierno anticipa un nuevo frente contra Mazón por "restringir derechos" LGTBI

La batalla por la dana, la ley de Concordia, el trasvase Tajo-Segura...y ahora también los derechos del colectivo LGTBI. El listado de choques políticos entre el Gobierno central y la Generalitat de Carlos Mazón, lejos de contenerse, sigue sumando elementos de fricción. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha avanzado este jueves que el Gobierno va a "seguir adelante frente a acontecimientos violentos, frente a esas agresiones" a personas del colectivo LGTBI y "enfrentándonos también a esas comunidades autónomas que lamentablemente están legislando en contra del colectivo y en contra de la igualdad, de la democracia y de los derechos", citando expresamente al gobierno de Mazón y al de Madrid, que capitanea Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a los periodistas en Torremolinos (Málaga), donde ha visitado el Pasaje Begoña, espacio símbolo de la lucha por los derechos LGTBI, se ha referido al president Mazón, que "mientras comía y merendaba en el Ventorro y para ocultar su responsabilidad en cientos de personas que acabaron falleciendo por la dana, para ocultar todo eso, aprueba leyes como la que aprobó ayer donde vienen a restringir los derechos de las personas LGTBI".

La ministra hace referencia a los cambios introducidos por PP y Vox en la ley LGTBI valenciana a través de la ley de Acompañamiento y que según han denunciado tanto colectivos como Lamba como la izquierda en las Corts, abre la puerta a las terapias de conversión, algo que el Consell niega.

Asimismo, Redondo también ha aludido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "ha seguido con esa estrategia de vulnerar los derechos, de limitar los derechos del colectivo LGTBI".

"Y no lo vamos a consentir, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que eso no se puede regular así y vamos a seguir manteniendo la firmeza en las convicciones y la firmeza en la defensa de la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI, como no puede ser de otra manera en igualdad y en democracia", ha manifestado la ministra.

"Somos un Gobierno comprometido con la igualdad, comprometido con los derechos y que no vamos a consentir un paso atrás en el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI", ha reivindicado Redondo, quien ha defendido las propuestas del Gobierno "de futuro en medio de una situación muy compleja como la que estamos viviendo, con una ola reaccionaria que ha enfocado precisamente al colectivo LGTBI, el odio y la violencia".

La ministra ha manifestado que "es un momento para reivindicar" y ha señalado proyectos puestos en marcha en este sentido, las estrategias LGTBI o "toda una acción por ejemplo para que haya instituciones específicamente volcadas en reconocer y defender al colectivo como es la Autoridad Independiente que próximamente estará en funcionamiento".

Celebraciones del Orgullo

Redondo ha asegurado que el ministerio en coordinación con los colectivos malagueños y de Torremolinos han querido celebrar en este lugar el inicio de celebraciones del Orgullo que se prolongarán a lo largo de todo el mes.

Ha recordado que se celebra "el 50 aniversario de España en libertad, una España en blanco y negro que no hace tanto tiempo impedía ser libre a aquel que pensaba diferente, a aquel que sentía diferente, a aquel que quería ser diferente".

También ha dicho que se celebran los 20 años de la aprobación de la Ley del Matrimonio Igualitario que "se aprobó con un gobierno progresista, un gobierno socialista", ha señalado, al tiempo que ha reivindicado que España ha sido "el primer país del mundo con una ley de matrimonio plenamente igualitario, que nos hace libres, que nos hace iguales y que nos hace tener un respeto por el otro y un civismo en aras de la convivencia y de la democracia".

"Afortunadamente hemos avanzado, hemos evolucionado, pero es bueno recordar también de dónde venimos para que no se vuelva a repetir la historia", ha apostado Redondo, quien ha lamentado que "estamos viendo que las palabras generan violencia, que vamos hacia un mundo más violento, menos cívico, menos democrático, que enfrenta a la sociedad, que enfrenta a la ciudadanía"; una situación que "no podemos permitirla porque eso es el fin de la democracia".