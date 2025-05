Mazón celebra sus presupuestos con Vox: "Vamos a remontar la situación"

A las 23:37 de la noche del miércoles, Carlos Mazón salió del pleno de las Corts con los presupuestos para 2025 aprobados, el ánimo de "remontar la situación" y un mensaje: "A trabajar". El jefe del Consell lo señaló en los pasillos ante los medios de comunicación minutos después de acabar la sesión y lo hizo después ya fuera del edificio parlamentario, ante los suyos. "A seguir trabajando y a seguir ejecutando", expresó en un mensaje de continuidad.

Porque si hubo algún runrún de que la aprobación de las cuentas podría suponer algún movimiento para su futuro, Mazón lo cerró de inmediato. De hecho, lo primero que señaló nada más recibir el visto bueno a los presupuestos por parte del parlamento gracias a los votos de Vox es destacar la "estabilidad, certidumbre y certezas" que da tener el proyecto financiero aprobado. "Tenemos los pies bien armados para avanzar con más rapidez y eficacia para el pueblo valenciano", indicó.

Así, con gran parte de su Consell escoltándolo, en una breve declaración ante los medios --sin preguntas-- en los pasillos del parlamento valenciano , el jefe del Consell celebró la aprobación de las cuentas y reivindicó que estos son "los presupuestos de la recuperación, claramente", pero son también unas cuentas "para toda la Comunitat Valenciana". "Son los presupuestos que priorizan la reactivación y la recuperación", resaltó al tiempo que destacó el "esfuerzo de diálogo, de consenso y de negociación muy importante" con Vox.

Mazón y Merino hablan durante el debate de Presupuestos de las Corts, este miércoles. / José Cuéllar/Corts

El agradecimiento hacia la formación de ultraderecha fue reiterado, señalando que ha sido el único partido con el que ha podido contar, frente a otros "que han decidido no hacerlo", en alusión al PSPV. Así, Mazón defendió en que en "el momento más necesario para dar estabilidad y certeza", cuando "en España no se nos dan, la Comunitat Valenciana ofrece certeza, presupuesto y seguridad". Es el primer barón del PP que gobernaba con Vox hasta julio pasado que saca los presupuestos.

Críticas al Gobierno central

Finalmente, ha transmitido un "mensaje de certidumbre, de acelerar, de a pesar de los solos que estamos y de la falta de apoyo del Gobierno de España, de la falta de los recursos que necesitamos": "Aquí sí que hay una Generalitat que está a la altura, que quiere dar certeza, que da certidumbre, que ofrece presupuestos. Porque la obligación de cualquier gobierno es, al menos, presentarlos, y si tienes la capacidad de aprobarlos como hoy, damos seguridad, certeza y a por ello vamos".

"A esta tierra no la va a parar nadie y el compromiso de este gobierno no lo va a parar nadie Así que hoy es un paso muy importante. Y mañana, a trabajar, a seguir trabajando y a seguir ejecutando". Y garantizó: "Esta tierra, cuando se pone a trabajar, no hay quien la pare. Y vamos a remontar esta situación, lo vamos a hacer". Que nadie lo pare, seguir o remontada fueron palabras circunscritas a la situación socioeconómica tras la dana, pero no parecen menciones banales visto el contexto político en el que se encuentra el propio Mazón.