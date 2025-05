Los expertos reclaman un marco legal adaptado a la digitalización

¿Están preparada la legislación actual para las nuevas empresas tecnológicas? ¿Está concienciada la sociedad en general y las pymes en particular, sobre la importancia de desarrollar su actividad en un entorno digital seguro? Estas fueron dos de las principales preguntas que trataron de responder las voces expertas del ámbito jurídico, tecnológico, financiero y empresarial que reunió Leynet Consultores el pasado jueves en un evento que llevaba por título «Escudo digital para empresas que mueven el mundo». La compañía valenciana celebró su 15 aniversario con un encuentro, en colaboración con Levante-EMV y el Hub Empresa de Banco Sabadell (sede del coloquio), en el que se analizó el futuro digital de las pequeñas y medianas empresas. La principal conclusión es que es un ámbito, el de la ciberseguridad en general, en el que queda mucho trabajo por hacer en un contexto en el que todo se mueve muy rápido, por lo que las empresas que no estén preparadas podrían encarar el futuro con muchas dificultades.

La periodista María Jesús Mínguez, directora de Nebo Comunicación, condujo las dos mesas de debate, mientras que Luis López, CEO de Leynet Consultores, fue la persona en la que giró buena parte de la conversación, no solo porque reunió a buena parte de los clientes y colaboradores que quisieron celebrar junto a la compañía sus 15 años de trayectoria, sino también porque cuenta con contrastada experiencia resolviendo infinidad de situaciones complicadas para las empresas en el entorno digital. De hecho, muchas de las intervenciones finalizaron con la coletilla: «Cuando las cosas se ponen feas, llamamos a Luis López».

Legislación en digitalización

En la primera mesa de debate, «Ideas que mueven empresas», junto a Luis López participaron Jorge Ruiz, CEO de Healz; Sergio López, CEO de Viviendea; Carolina Benguigui, CEO de Kleohub; y Marcos Molina, socio de Leggroup. Cuestionados sobre qué inconvenientes encuentran cuando se aplica la legislación a ideas innovadoras, Carolina Benguigui, CEO de Kleohub, fue muy clara: «En nuestra relación con entidades financieras, en el ámbito público sobre todo, nos hemos dado cuenta que no están adaptadas». El CEO de Leynet Consultores, Luis López, intervino para explicar que esta situación «crea inseguridad jurídica porque no sabes lo que está permitido o no. Tienes que moverte por líneas grises y poder adaptarte rápidamente».

Por su parte, Marcos Molina, socio de Leggroup, consideró que los gobiernos, aunque «tienen el noble objetivo de fomentar la digitalización para la modernización de las empresas, no está dirigida a la mejora de procesos o cumplimiento de obligaciones sino a tener un mayor control en la recaudación». En este sentido, Sergio López, CEO de Viviendea, aconsejó que antes de emprender «has de saber los límites de los sectores y de la legislación».

Luis López, CEO de LeynetConsultores, durante su intervención. / Fernando Bustamante

Cómo reducir la brecha

Diagnosticado el problema, llegó el momento de cuestionar a los expertos sobre qué cuestiones habría que cambiar para reducir la brecha entre la legislación y la aplicación. «Además del marco regulatorio, apostaría por los procedimientos, todos esos trámites burocráticos que hay que dar mascados a la administración. La burocracia es el principal problema», sentenció Carolina Benguigui, CEO de Kleohub. Sergio López, CEO de Viviendea, puso como ejemplo que en su sector, se tardan de 36 a 40 meses para construir una vivienda, «de los que 20 meses son por cuestiones relacionadas con la administración». Por ello, Luis López, anfitrión del evento, abogó «porque el legislador tenga conocimientos tecnológicos de lo que legisla», algo impregnado de toda lógica. Jorge Ruiz, CEO de Healz, puso como ejemplo la tramitación de un marcador CE que, literalmente describió como «pegarse un tiro en el pie» por su enorme complicación. Por último, Marcos Molina, socio de Leggroup, puso de manifiesto la «desconexión entre el legislador y quien tiene que aplicar la norma, y la realidad». «No sé cuál es la herramienta para resolverlo, pero necesitamos aproximar a la administración a la realidad de las empresa», pidió.

En el análisis de la situación, también incluyó al ecosistema emprendedor tecnológico y sus fuentes de financiación. Para la CEO de Kleohub, Carolina Benguigui, el «excesivo boom» de las startups asociadas a la inteligencia artificial (IA) «puede ir en contra porque lo que hay que ver es el valor diferencial que aportan las empresas», mientras la IA parece estandarizar los negocios. Sergio López lanzó otro de sus consejos para quienes inician la aventura de emprender. «Antes que emprender hay que aprender, dejar la herramienta lista para escalar. De hecho nosotros hemos ido a rondas de inversión en que nos decían que el mercado no estaba listo para lo que proponíamos», explicó el CEO de Viviendea.

Para Jorge López es importante saber «diferenciar» un inversor de verdad: «Hay algunos que se mueven por el boom, sobre todo relacionado con la IA, el blockchain, etc. Hay una burbuja, y muchos inversores se mueven por la moda. Y lo fundamental es centrarnos en el problema que queremos resolver», consideró el CEO de Healz.

Luis López invitó a una última reflexión a Jon de Lera, founding partner de The Lab Ventures, que para cerrar el círculo regresó a la idea principal del coloquio: «España es un país excesivamente burocratizado, por eso tratamos de copiar modelos de negocio de Estados Unidos, porque allí funcionan sin tantas trabas».

De izquierda a derecha, Covadonga Sánchez (Leopoldo Pons); Daniel Espinós (Idacom); Luis López (Leynet Consultores); Miguel Giner (Sales Layer); y Carles Parra (Ysabel Mora). / Fernando Bustamante