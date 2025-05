PP y Vox instan al Consell a conceder la Alta Distinción a la Fundación Toro de Lidia

PP y Vox han aprobado en las Corts instar al Consell a "impulsar" la concesión de Alta Distinción de la Generalitat a la Fundación del Toro de Lidia "por su defensa a la tauromaquia como patrimonio cultural" y la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial de los 'bous al carrer'.

Además, han aprobado que el Consell exija al Gobierno de España la recuperación del Premio Nacional de Tauromaquia cancelado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tal y como planteaba una propuesta de Vox votada en la comisión de Educación y Cultura de este viernes que ha apoyado el PP y a la que se han opuesto el PSPV y Compromís.

Vox ha señalado que el toro es "tradición, cultura y motor económico" y el PP ha apoyado que se defienda la tauromaquia, mientras que la oposición ha reprochado que se quiera dar la máxima distinción de la Generalitat a "un chiringuito" que ya ha recibido "a dedo 600.000 euros" del Consell y ha sido condenado por la justicia.

La iniciativa ha sido defendida por el diputado de Vox Jesús Albiol, que ha explicado que 820.000 personas acuden cada año a los bous al carrer en la Comunitat Valenciana, con un impacto en la economía valenciana de más de 300 millones de euros anuales, y ha señalado que la tauromaquia es "una de las principales señas de identidad".

El diputado del PP Alejo Font de Mora ha indicado que esta propuesta de la Alta Distinción les parece "a priori viable", porque la tauromaquia "es cultura y es cultura valenciana", y ha recordado que los 'bous al carrer' ya fueron declarados BIC en una ley de 2015 que la izquierda derogó posteriormente.

"Sí a los toros, sí al mundo taurino, sí a que sean patrimonio cultural inmaterial" por todo lo que el sector representa, ha indicado el diputado popular, quien ha destacado que Miguel Hernández dedicó poemas a los toros y Joaquín Sorolla los plasmó en cuadros.

Críticas de la izquierda

El socialista José Luis Lorenz ha criticado que Vox haga una propuesta para "justificar" los 600.000 euros dados por el Consell "a una fundación con sede en Madrid, mientras estrangulan a entidades culturales" como la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

"Tienen la cara dura de pedir el BIC para los bous al carrer mientras se pasan por el forro los principales signos identitarios de la Comunitat", ha lamentado Lorenz, para quien una cosa es reconocer una tradición que forma parte del patrimonio festivo y otra "blindarla" como si fuera la Lonja de València o el Misteri d'Elx.

La diputada de Compromís Verónica Ruiz ha calificado de "disparate" que el partido "del capote y del paseíllo", para el que "la cultura empieza y acaba en los toros", quiera premiar a "un chiringuito" con sede en Madrid, que trabaja con "opacidad" y ha sido condenado en Castilla y León a devolver una subvención de 326.000 euros.

Ruiz ha criticado que el Consell haya dado "a dedo" 600.000 euros a una fundación que además desde hace cinco años no rinde cuentas al protectorado estatal de fundaciones o desde 2019 no publica en su web ninguna memoria ni cuenta anual, pese a nutrirse mayoritariamente de fondos públicos.

Albiol ha replicado que el problema no es que quieran premiar a esta fundación, sobre la que ha dicho que la responsable de que no se hayan cumplido los trámites en la concesión de la ayuda es la Administración y no el beneficiario, sino que la izquierda "quiere acabar con la fiesta nacional".

Por otra parte, el PP y Vox han rechazado una propuesta socialista que pedía un informe de la adaptación que se hizo tras la dana del 29 de octubre de la docencia universitaria, para que pueda servir en futuras emergencias, con el argumento de que la Generalitat ya ha adoptado medidas y se ha reunido con las universidades. La unanimidad de la comisión ha sido posible para instar al Consell a declarar el 15 de mayo Día del Ajedrez en la Comunitat Valenciana, como pedía el PP.