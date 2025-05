La Generalitat renuncia a negociar la fórmula de la quita de la deuda con Montero

La Generalitat renuncia a negociar con el Ministerio de Hacienda la quita de la deuda propuesta por María Jesús Montero y que implicaría el perdón de 11.200 de los más de 60.000 millones a los que asciende el pasivo de la C. Valenciana, la comunidad más endeudada de España en relación a su riqueza. El departamento de Montero sacó a consulta pública, el pasado 15 de mayo, la fórmula diseñada para ofrecer estas condonaciones a todas las autonomías tras pactarlo primero con Cataluña y este viernes se cierra el plazo sin que el Consell de Carlos Mazón haya presentado alegaciones, según ha podido confirmar Levante-EMV de fuentes conocedoras del proceso. A consultas de este diario, la Conselleria de Hacienda no ha querido explicar los motivos de su decisión.

En todo caso, la ausencia de observaciones por parte de la Generalitat resulta llamativa cuando el planteamiento del Ministerio de Hacienda ha sido criticado por el comité de expertos de las Corts en financiación e incluso por el propio gobierno valenciano. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, consideró "migajas" la oferta de quita y desde su departamento se aseguró que "sólo" supondría un ahorro de 165 millones de euros al año en concepto de intereses. Un ahorro que, además, "tampoco podría destinarse a gasto social", denunciaron citando a la Airef.

Otras entidades con renombre en el tema como Fedea llegaron a situar a la C. Valenciana como la más perjudicada por el modelo de Montero. Por su parte, desde la patronal CEV se señaló entonces que la fórmula de Montero "infravalora" el maltrato que acumula la C. Valenciana, alegando que frente al 29,6 % de quita media al resto de autonomías, a la Generalitat apenas se le condonaría el 18,4 % de la suya, lejos del promedio y a mucha distancia del 47 % que prevé para Andalucía.

Pese al alivio que supondría la condonación, el planteamiento también fue considerado como insuficiente tanto por organismos especializados como el Ivie como por la mayoría de fuerzas políticas valencianas, a excepción del PSPV. En una reunión para analizar la oferta y preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde Montero presentaría su propuesta, los expertos defendieron que la quita debería alcanzar, al menos, los 17.800 millones.

Los argumentos técnicos defienden que el reparto de las quitas debería partir "de acuerdo a la deuda justificada de cada comunidad" en base al "sobreendeudamiento" generado durante la gran recesión de 2008 y a la infrafinanciación relativa (el maltrato crónico que sufren autonomías como la valenciana por los fallos del sistema). Sobre esos principios, concluyen que la quita a la Generalitat debería alcanzar el 21 % del total condonado (83.250 millones), es decir, esos 17.800 millones, muy por encima del 13,5 % que representan los 11.200 millones que el Gobierno propone perdonar.

Sin voluntad negociadora

La falta de voluntad negociadora de Mazón y Merino no es nueva. Ni la C. Valenciana ni el resto de autonomías controladas por el PP han mostrado intención de dialogar con Hacienda al respecto. De hecho, la oferta de quita ha sido vista desde Génova como un intento del Ejecutivo central de dividir a sus barones, que tienen posiciones muy distantes sobre las condonaciones. El Consell no ha llegado a negarse nunca a la condonación, pero tampoco la ha situado entre sus prioridades.

En el pleno del CPFF del pasado 26 de febrero de 2025 se aprobó el acuerdo relativo a los criterios de distribución del importe destinado a la asunción por el Estado de una parte de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común, con el aval del Estado, Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña. Los consejeros del PP decidieron abandonar la reunión pocos minutos después de empezar, alegando que la propuesta de Hacienda partía de un acuerdo bilateral con una formación independentista (ERC).

Aun así, el voto de los territorios populares se registró como 'abstención', algo que el Gobierno central interpretó como una puerta abierta a que estos gobiernos del PP finalmente acaben acogiendo este perdón del déficit autonómico. Desde entonces Hacienda ha ido manteniendo reuniones bilaterales con las diferentes comunidades, si bien la decisión de acogerse o no a la quita la tienen que comunicar las comunidades autónomas cuando la ley esté aprobada, según informa Europa Press.

Negociar durante la tramitación en el Congreso

Montero ya ha dicho que espera tener aprobada antes de que finalice el año esta ley orgánica, para lo que el Gobierno necesita la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, por lo que tendrá que atraer a sus socios parlamentarios, que ya han ido planteando sus exigencias.

La ministra de Hacienda no descarta que, a lo largo de la tramitación parlamentaria, se puedan incorporar algunos elementos que otros grupos pidan. "Eso será elemento que podrán plantear o no algunos grupos políticos en el Congreso de los Diputados", señaló la titular de Hacienda tras el Consejo de Política Fiscal.

Andalucía y Cataluña serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.

Tras estas se sitúa la Comunitat Valenciana (11.210 millones), que está seguida de la Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).

En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado ya que quieren aprovechar la situación de la condonación proponiendo que se les compense de una forma similar a través de sus sistemas forales.