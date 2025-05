Mazón aclamado por los militantes del PP de Valencia a su llegada a Nàquera

El presidente de la Generalitat y del Partido Popular de la Comunitat Valenciana Carlos Mazón ha sido recibido con tímidos aplausos primero, más calurosos y enfervorizados después, a su llegada al restaurante La Noria de Nàquera donde se celebra la junta directiva y comité ejecutivo. El líder del Consell confirmó hace unos días su presencia en el acto y almuerzo, la fiesta de Vicent Mompó, que se celebra este sábado, en la que se ha dado un baño de aplausos por parte de la militancia y rodeado por varios de los miembros del Consell, como la vicepresidenta Susana Camarero; el conseller de Sanidad, Marciano Gómez; el de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; y el de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.

En su intervención, el presidente provincial del PP Vicent Mompó ha agradecido la masiva asistencia y el apoyo de la militancia. “Vamos todos a una. Somos un equipo. Y más en momentos como ahora. Apoyar a los líderes en momentos complicados o cuando tomamos decisiones que no se entienden y necesitamos vuestro apoyo, necesitamos que estéis ahí y que continuéis haciéndolo”.

Mompó ha recordado que llevan dos años en el Gobierno: “dos años duros. Los momentos no los elegimos, sí las decisiones que se adoptan y hemos decidido trabajar. Nos quedan dos años más”. El presidente provincial del PP ha pedido a los militantes de la provincia de València que de “olvidarnos de convencer a la gente, de ganar, de toda la mierda que nos están tirando. No nos sorprende. Es mas fácil en ser normal y hacer las cosas bien y con sentido común. La gente ve aunque no se manifieste quien somos normales y quien no somos normales”.

Además, el presidente del ente provincial ha reivindicado al trabajo de los populares en la recostrucción de la dana, frente a los socialistas "que solo se dedican a criticar" y a Compromís, quienes optan por "insultar y pintar las sedes", en referencia a los ataques registrados en hasta tres municipios en la jornada de huelga del pasado jueves. "Nosotros estamos a gobernar porque esta comunidad no se va a arrodillar ante los que nos quieren ver arrodillados", ha afirmado.

Mazón y el resto de la cúpula del PP en la junta provincial de los populares en Nàquera / Miguel Ángel Montesinos

Recuerdo a las víctimas

Carmen Fúnez, vicesecretaria de organización del Partido Popular a nivel nacional ha iniciado el discurso recordando a las "víctimas siempre en nuestra memoria y a los vecinos por los que trabajamos día a día y trabajar por ellos para que puedan reconstruir su vida y municipios".

Asimismo, ha señalado que su partido "ha dado la cara" cuando otros "han huido de la crisis". La representante nacional ha sido muy crítica con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien ha definido como "corrupto", al recordar a los 'fontaneros' del PSOE, Koldo García y Leire Díez. "Cada semana, vivimos el peor momento del sanchismo -, ha asegurado-. Desde el Gobierno, solo se realiza una campaña de acoso al PP y a la Guardia Civil, por investigar los casos de corrupción".

Listas de espera abiertas

Según la organización, se esperaba la presencia de 900 personas que han confirmado su asistencia. De hecho, se abrió una lista de espera, por si hay bajas de última hora. Mompó, leal con Mazón en estos meses de dificultades, facilita así un baño de masas a su jefe de filas, como ya ocurrió en enero pasado en un acto similar.