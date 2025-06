Mazón se reivindica como alternativa frente "al infierno fiscal y la educación indepe de Puig, Oltra y Sánchez»

«¡Mazón!», gritó ayer una espontánea con voz potente en una minipausa del discurso del presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) y de la Generalitat, Carlos Mazón. El auditorio del restaurante La Noria de Nàquera quedó en silencia. La pausa dramática parecía anticipar la rima tan escuchada que desde el 29 de octubre persigue al apellido del jefe del Consell. «¡Ni un paso atrás!», completó la espontánea. El alivio fue tan sonoro, que los asistentes estallaron en aplausos.

Aplausos como los que recibieron a Carlos Mazón a su entrada al salón del restaurante, tras evitar a la prensa al introducirse en el recinto por una puerta diferente al grueso de los asistentes. Tímidos aplausos primero, más calurosos y enfervorizados después. Mazón llegó flanqueado por la plana mayor del PP de la provincia de València: Vicent Mompó, Reme Mazzolari y Carlos Gil, que celebraban su junta directiva y comité ejecutivo. Ybajo la atenta mirada de la vicesecretaria de organización del PP nacional, Carmen Fúnez, que fue «la jefa» de Mazón cuando la actual diputada por Ciudad Real dirigió a nivel nacional Nuevas Generaciones desde 2001 a 2006. De ahí que Mazón no desaprovechara la ocasión para reivindicar ante la responsable nacional de su partido el legado del «Gobierno del cambio» que preside desde 2023. Los logros que el presidente de la Generalitat destacó de sus dos primeros años de gobierno fueron «la eliminación del impuesto de la muerte, las escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3 años que otros compañeros del PP han empezado a hacer, la reducción de impuestos, deducciones para la rentas bajas, las 2.000 viviendas proyectadas, la ley de costas [en referencia a la ley de la costa valenciana] y la simplificación administrativa».

Tareas que piensa continuar. «Al final de la legislatura habremos cumplido el objetivo de 10.000 viviendas en la Comunitat Valenciana, especialmente para los afectados de la dana, para los jóvenes y las rentas bajas». Porque, reivindicó, «somos el gobierno del cambio y de la reconstrucción».

Unos objetivos en los que piensa perseverar porque, «a pesar de lo durísimo que está siendo este momento para todos, no les gusta recordar que la provincia de Valencia es la que más empleo crea de toda España. A pesar de la dana, el pueblo valenciano sabe ponerse en pie, con un enorme dolor, ruptura de sentimientos, desazón... Pero que lejos de desanimarnos, es el motor», aseguró, además de alardear del pago del 50% de las ayudas prometidas a los afectados por la dana frente al «17% del gobierno central», aseguró rodeado por el núcleo duro de su gobierno: la vicepresidenta Susana Camarero; Marciano Gómez (Sanidad); Vicente Martínez Mus (Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio); Juan Carlos Valderrama (Emergencias e Interior) y Miguel Barrachina (Agricultura, Agua, Pesca y Ganadería).

Mazón agradeció el aplauso y el arropamiento de la militancia. «Yo pensaba que mi principal obligación era dar la cara por todos vosotros -señaló-, pero cuando he visto vuestra cara, vuestros abrazos y miradas, me doy cuenta de que los que me estáis cuidando a mí sois vosotros y quiero daros las gracias».

Tampoco olvidó agradecer públicamente a Vox, su socio de gobierno durante el primer año de Consell, el apoyo a los segundos presupuestos que impulsa Mazón. «Gracias a Vox por apoyar los presupuestos. Pactar no es fácil. El consenso cuesta. El pacto cuesta, no es gratis. Hay que trabajarlo, quererlo, estar a la altura de lo que tu tierra necesita. Por eso quiero agradecer a Vox que haya estado a la altura. Y nosotros también», vino a autofelicitarse el jefe del Consell.

Para acto seguido plantear la alternativa sobre la que debe decidir la ciudadanía valenciana. «A la Comunitat Valenciana no se le puede permitir que no tenga su futuro. Hay que elegir. Si volvemos a la Comunitat Valenciana de [Ximo] Puig y su familia, de Mónica Oltra, o en la que [Pedro] Sánchez nos ningunea. Osi seguimos adelante, bajando impuestos, con libertad educativa, no callando en nuestra identidad porque somos la Comunitat Valenciana y no el satélite de otra comunidad», reivindicó, en medio de un alud de aplausos. «A toda la gente que espera obras y reconstrucción -reivindicó- solo les pido que reflexionen si creen en el proyecto del Gobierno de España, o en el de la libertad, de bajar impuestos, el de la determinación, con menos marketing y mas resultados que les ofrecemos desde el PP. O volvemos atrás, al infierno fiscal, a la educación catalanizada por indepes, con Oltra, con Puig o con Sánchez».

Mompó dice dar la cara

En su intervención, el presidente provincial del PP Vicent Mompó agradeció la masiva asistencia y el apoyo de la militancia. “Vamos todos a una. Somos un equipo. Y más en momentos como ahora. Apoyar a los líderes en momentos complicados o cuando tomamos decisiones que no se entienden y necesitamos vuestro apoyo, necesitamos que estéis ahí y que continuéis haciéndolo”.

Mompó recordó que llevan dos años en el Gobierno: «Dos años duros. Los momentos no los elegimos, sí las decisiones que se adoptan y hemos decidido trabajar. Nos quedan dos años más». El presidente provincial del PP pidió a los militantes de la provincia de València «olvidarnos de convencer a la gente, de ganar, de toda la mierda que nos están tirando. No nos sorprende. Es mas fácil ser normal y hacer las cosas bien y con sentido común. La gente ve, aunque no se manifieste, quiénes somos normales y quiénes no».

Además, el presidente provincial popular también reivindicó al trabajo de los populares en la reconstrucción de la dana, frente a los socialistas «que solo se dedican a criticar» y a Compromís a los que acusó de «insultar y pintar las sedes» del PP, en referencia a los ataques registrados en tres municipios en la jornada de huelga del pasado jueves. «Nosotros estamos a gobernar porque esta comunidad no se va a arrodillar ante los que nos quieren ver arrodillados», reivindicó.

Recuerdo a las víctimas

Por último, Carmen Fúnez inició su discurso recordando a las «víctimas siempre en nuestra memoria y a los vecinos por los que trabajamos día a día y trabajar por ellos para que puedan reconstruir su vida y municipios». Al tiempo que señalaba que el PP«ha dado la cara, cuando otros han huido de la crisis». Fueron las únicas referencias a cuestiones locales. El resto de su discurso fue en clave nacional. La vicesecretaria de organización del PP fue muy crítica con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien definió como «corrupto, el fontanero jefe de Koldos y de Leires, en eso se ha convertido el PSOE. Cada semana, vivimos el peor momento del sanchismo -aseguró-. Desde el Gobierno, solo se realiza una campaña de acoso al PP y a la Guardia Civil, por investigar los casos de corrupción», aseguró, sin pestañear, en una comunidad en la que la corrupción ha dejado 185 condenas firmes en las filas del PP.