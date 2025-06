El estigma (in)visible de los 140.000 pacientes valencianos con psoriasis

Parte de las escamas de la psoriasis son perceptibles a simple vista porque dejan su imprenta en la piel. Pero muchas otras, tal vez las más complejas y virulentas, están bajo la dermis, son invisibles; afectan a las articulaciones y a otros órganos que sufren los efectos de una enfermedad con la que conviven 140.000 personas en la Comunitat Valenciana y hasta 60 millones en todo el planeta, según las estimaciones de Acción Psoriasis, la entidad que congrega a los pacientes españoles y que se ha convertido en un pilar fundamental en la travesía sintomatológica. La enfermedad, además, tiene una tendencia al alza. En 2015, el Ministerio de Sanidad tenía registrados 105.000 casos valencianos, por lo que el incremento en una década es del 14,4 %.

"Es una enfermedad aún muy desconocida, pero muy prevalente", explica Montse Ginés, a quien el diagnóstico le llegó a los 40 años; en su caso, con artritis incluida. Pasó de ser una persona independiente y autónoma a ser completamente dependiente; llegó a necesitar bastón. Pero hay otros pacientes, como a Antonio Manfredi, que convive con psoriasis desde niño. A esas edades, el estigma -el de los demás y el propio- puede llegar a ser determinante. "Puede llegar a configurar tu personalidad porque es cuando empiezas a tener más relaciones sociales -, añade Montse-. Si continuamente estás escondiéndote y sintiendo el rechazo, puede llegar a definir cómo eres". En estos casos, es importante trasladar a los progenitores que sus hijos, con tratamiento, "tendrán una vida normal".

La sociedad aún no ha superado el estigma. Según cuenta Antonio, "hay gente que te mira mal" y Montse aporta otro cariz: hay desconocimiento, mitos y falsas creencias sobre la psoriasis porque "no es una enfermedad contagiosa". Los prejuicios no son solo externos, también los son internos. Hay un proceso de aceptación, cuyo primer aprendizaje es que es "para toda la vida"; es una dolencia crónica. "Muchos pacientes creen que no necesitan ir al dermatólogo que es solo cosa de la piel -, añade él-. Pero es importante ir al especialista porque puede tener afectaciones severas y solo con el tratamiento, se consigue tener calidad de vida". Para muestra, un dato: la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como "enfermedad grave" hace una década.

Monse y Antonio en el congreso de Acción Psoriasis en València. / Miguel Angel Montesinos

Síntomas de la enfermedad

Los síntomas dérmicos generan lesiones en la piel, con sus consecuentes picores y dolores. Pero, internamente, los pacientes sufren dolores, inflamación de las articulaciones y otro tipo de comorbilidades, de efectos en otros órganos o patologías. Muchas personas viven también con diabetes, hipertensión, obesidad y deben vigilar su salud cardiovascular, en muchos casos, como consecuencia de la psoriasis. Esta es, además, muy "imprevisible" porque provoca brotes repentinos sin explicación aparente y, tampoco, tiene un origen concreto.

Otro de los aprendizajes es el de medir las fuerzas porque Monte y Antonio se agotan antes, deben "gestionar las energías". "Es una lucha interna ponerse límites porque, a veces, nos gustaría hacer más cosas de las que, realmente, podemos", indica ella. Eso les obliga a adaptar sus hábitos a la nueva situación tras el diagnóstico y, por tanto, como en toda situación de crisis personal, "hay gente que se aleja -, apunta Montse-, pero otras que te están apoyando y son fundamentales".

Mejor calidad de vida

Pese a su desconocimiento y cronicidad, la psoriasis ha sufrido una revolución en las dos últimas décadas gracias al uso de los tratamientos biológicos, los cuales actúan en el sistema inmunológico, para paliar los síntomas dérmicos y los articulares. "Tenemos mejor calidad de vida que hace 20 años", coinciden ambos. Además, estos se han personalizado mucho, a semejanza de otras enfermedades como el Chron o la colitis ulcerosa. Para dar constancia del cambio, Antonio relata su primer tratamiento fuerte: un baño sumergido en brea, de cabeza a pies, con inmersiones de hasta 10 segundos.

En el proceso de autoaceptación de ambos, una de las claves ha sido conversar sobre la enfermedad con otros pacientes -Acción Psoriasis ha sido muy importante en su experiencia- y, después, poder dar "consuelo" a las nuevas personas diagnosticadas. "Hablé con una madre de un paciente -, explica Antonio- y, al día siguiente, me llamó para decirme que había podido dormir tranquila".