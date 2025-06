Compromís se replantea su relación con Sumar tras vetar la citación a Sánchez por la dana

En la comisión de investigación de la dana en el Congreso difícilmente acudirá algún cargo de Compromís a comparecer y, como mucho, la máxima responsable de Sumar en el Gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz; sin embargo, antes de que empiecen a rodar las sesiones, la sola presentación de los planes de trabajo ha provocado un nuevo tirón en la relación entre los valencianistas y el grupo parlamentario del que forman parte en la Cámara Baja. Quién sabe si el último.

La posibilidad de una ruptura y salida al Grupo Mixto vuelve a recorrer las estructuras de la coalición valencianista. La sensación se convierte en declaraciones públicas por parte de sus principales referentes y posibles decisiones en privado, algo que podría llegar en las ejecutivas que tienen convocadas Més e Iniciativa, dos de los partidos que componen Compromís, lo que vaticina unas horas intensas de contactos.

Ambas reuniones estaban previstas antes, de manera "ordinaria", pero ahora ha entrado con fuerza la nueva tensión con Sumar tras el "veto", expresión utilizada este lunes por parte del síndic de Compromís, Joan Baldoví, respecto a las propuestas de comparecientes para la comisión de investigación en el Congreso donde la presión de la dirección del grupo (presionados a su vez por la Moncloa) impidió reclamar, negro sobre blanco, la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De hecho, en el plan de trabajo registrado por el Grupo Plurinacional Sumar solo señala el objetivo ambiguo de llamar a los "máximos responsables de la dana". Esta referencia genérica contrasta con el documento que difundió con listado de las personas que la coalición sí quiere citar. Ahí están tanto Sánchez como el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Joan Baldoví, durante su comparecencia este fin de semana. / José Cuéllar/Corts

A estos tres cargos se ha vuelto a referir este lunes específicamente Baldoví remarcando que Compromís seguirá "apretando" para que comparezcan y no haya "ningún veto". "Batallaremos", ha indicado al tiempo que ha añadido: "Somos coherentes en los que decimos: nosotros no vetamos a nadie, pero no queremos que nos veten a nadie".

Esta batalla podría provocar incluso una ruptura con Sumar, algo que ni el síndic ni la portavoz en el Congreso, Àgueda Micó, han descartado. Ambos han despejado la decisión a los "órganos" internos de la coalición, con la ejecutiva del martes de Més como primer paso. "Será la dirección de Compromís la que hable y la que decida cómo actuamos y qué relación tenemos con cualquier otro partido político y cualquier otro grupo parlamentario", ha indicado Micó.

Sumar descarta ruptura

Nadie descarta nada en la coalición donde las trabas puestas por Sumar han tocado nervio en un asunto sensible para la coalición. De hecho, ya hay movimientos internos en las distintas facciones dentro de Compromís que presionan con una posible ruptura. Por ejemplo, una de las corrientes críticas de Més, 'Compromís pel País Valencià, encabezada David González, ha considerado "urgente abrir un proceso de reflexión sobre la conveniencia del acuerdo con Sumar".

Las declaraciones públicas han sido de cargos de Més, pero el sentimiento de malestar también está en Iniciativa. Fuentes de la organización evitan aventurarse en lo que pueda ocurrir, pero remarcan que la reunión de la ejecutiva de este martes ya estaba convocada de antes. Eso sí, admiten que la actuación del partido de Díaz no ha gustado y que será uno de los asuntos que salgan en el debate interno.

Frente a este runrún, en Sumar tratan de rebajar el choque y descartan que ello vaya a provocar una ruptura en el grupo, que sería la segunda salida después de la de los cinco diputados de Podemos. "Estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo", ha defendido este lunes en rueda de prensa el portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, que se ha mostrado "convencido" de que encontrarán "los cauces para seguir trabajando de la mejor manera posible juntos"