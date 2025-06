Martínez Mus carga contra Transición Ecológica: "Ni hubo colaboración con Ribera, ni ahora con Aagesen"

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha cargado este lunes duramente contra la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, reprochándole la ausencia de una mayor implicación en la reconstrucción de la mano de la Generalitat. Llegó además a comparar la actuación de esta con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. “Tan proactivo soy para defender una buena colaboración como crítico cuando no la hay, no la hubo con Teresa Ribera, ni con la actual (ministra)”, incidía Martínez Mus.

Plan de zonas de alivio

“Estamos trabajando de forma descoordinada”, llegó a espetar el conseller quien señaló: “la he oído anunciar obras de canalización que todavía no conozco ni sé en qué consisten”. “Nosotros también estamos trabajando en un plan de zonas de alivio de parques inundables verdes alrededor de las cuencas y no hemos podido ponernos en colaboración con el ministerio”, recordaba. “Eso no es bueno, no es lo que necesitamos en estos momentos”, remarcaba.

Ejecución "deficiente"

Fue más lejos, Martínez Mus al asegurar que respecto a que las obras frente a las inundaciones no han sufrido retrasos según Aagesen, “el nivel de ejecución es del 2 % a día de hoy”. “Para mi es manifiestamente deficiente, echo en falta una colaboración más efectiva”, insistía en la visita a las obras de reconstrucción del puente que une Catarroja y Massanassa. “Tenemos que mejorar mucho más en esas obras”, subrayaba.

El metro, según lo previsto

Martínez Mus también se refirió al metro, cuyo calendario lo fijó la Generalitat en el 21 de junio para la vuelta a la normalidad. “La idea es poder mantener es fecha, pero estamos teniendo muchas complicaciones con la sustracción de cobre”, señalaba. En concreto el conseller cifró en 12 kilómetros de cable los que se han robado en el trazado que queda por recuperar. Levante-EMV ya avanzó hace unas semanas que esa situación había complicado los plazos de reanudación, aunque la conselleria ya ha hecho varias pruebas en los últimos días para que esté todo a punto en el día fijado.