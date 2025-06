Los Nobel de los Jaume I alertan de que la ciencia "ya no se ve como la verdad"

Los cuatro premios Nobel que se estrenan este año como jurados de los Jaume I han comparecido esta mañana en rueda de prensa junto al presidente ejecutivo de la Fundación Premios Rei Jaume I (FPRJI), Javier Quesada. Son el virólogo estadounidense Charles M. Rice, que recibió el Nobel de Medicina de 2020 por su contribución al descubrimiento del virus de la hepatitis C; el físico británico Duncan Haldane, Nobel de Física 2016 por descubrimientos sobre estados poco usuales de la materia que han abierto la vía a desarrollar materiales innovadores; el economista holandés Guido Imbens, Nobel de Economía 2021 por los conocimientos sobre el mercado laboral que han aportado sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales; y el economista estadounidense Douglas W. Diamond, Nobel de Economía 2022 por ayudar a comprender mejor el origen y la forma de resolver o evitar las crisis bancarias.

"La sociedad sufrirá con las políticas de Trump"

Sobre los recortes y las presiones contra las universidades de EE UU por parte del Gobierno de Donald Trump, Diamond destaca que "más allá de los efectos de los recortes, también preocupa que la sociedad vea a la ciencia y la innovación como algo que no debe ser apoyado por la Administración". En el caso de la Universidad de Harvard, Diamond sostiene que "no se está siguiendo el principio de legalidad y el poder judicial debe asegurar que se respete el estado de derecho".

Imbens, por su parte, ha señalado que es "muy decepcionante ver como el sistema de educación superior está siendo tratado por la Casa Blanca y por algún sector de la sociedad. Es el centro de la investigación de todo el mundo y podemos dañar todo esto a corto y a largo plazo". "Los alumnos extranjeros están muy preocupados. Esperemos que cambie", concluye este economista que alerta que "la sociedad en su conjunto sufrirá con las políticas de Trump".

Para Rice "la situación en Harvard es muy preocupante y supone un ataque a su independencia y a un icono de la investigación". Para este Nobel "cada día que pasa con esta situación se está comprometiendo la ciencia biomédica no solo en EE UU, sino también mundialmente". Además, Rice, ha alertado del "impacto negativo que esto va a tener en las carreras de los jóvenes investigadores".

Temor a una crisis financiera mundial

Diamond también ha hecho hincapié en que "el incremento de los aranceles no es bueno ni para EE UU ni para el mundo". "Vamos a tener un gran problema porque las empresas no van a invertir mucho hasta que no se resuelva la incertidumbre, y esto puede provocar una recesión". Además, ha incidido en que "una oleada de morosidad por parte de las empresas que dependen de las importaciones también puede contribuir a causar una recesión. Nos preocupa que pueda haber una crisis financiera mundial y ese es nuestro miedo".

Además, este economista critica que "si los gobiernos de todo el mundo y, especialmente el de EE UU, recortan la financiación a la investigación básica difícilmente lo van a hacer las empresas y eso nos puede traer 20 años de retraso".

Los Nobel de los Jaume I también han lamentado de que las redes sociales hayan hecho, según Diamond, que "la ciencia sea mucho menos respetada porque ya no se ve como la verdad". En este sentido, Rice ha añadido que "las redes sociales hacen que la gente esté dispuesta a creer lo que sus semejantes dicen en lugar de los expertos, y eso es algo muy difícil de revertir", de ahí la resistencia a actuar contra el cambio climático y el auge de los movimientos contrarios a la vacunación. "Es un gran desafío, y por ello los científicos debemos poner más énfasis en la comunicación".

Elogio a los Jaume I

En cuanto al valor de los Premios Jaume I, Diamond considera que "es importante para los científicos que trabajan en España tener este escaparate y que se den a conocer a la sociedad". Rice destaca que son "un magnífico aliento a los jóvenes científicos y un mecanismo fantástico para promover la ciencia". Además, según Imbens, estos premios son "increíblemente importantes para explicar a la ciudadanía el papel de la ciencia".