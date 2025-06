El 'boom' de la sanidad privada en València

El modelo sanitario en la Comunitat Valenciana está en plena expansión y transformación. En el último año y medio, solo en València ciudad se han inaugurado dos hospitales privados -IMED Colón, en abril de 2024, con 32 camas; y el Vithas Valencia Turia, este pasado marzo, con 64 lechos ampliables a 96- y está prevista la apertura próxima de otros dos: el Ascires en el Bulevard Sur y un Quirónsalud en el barrio de Malilla, junto al hospital La Fe. Con estos cuatro nuevos centros, la capacidad de camas de la sanidad valenciana ascenderá hasta las 11.180 unidades, de las cuales 2.450 son del sector privado. Esto implica que casi uno de cada cinco lechos estén gestionados por empresas. El fenómeno no tiene visos de frenarse en el corto plazo, puesto que IMED está construyendo uno adicional en Alicante y el grupo Ribera Salud busca ubicación donde levantar un centro propio. Es una realidad que la sanidad privada está viviendo una expansión, 'boom' para algunos, en los últimos años. En la autonomía, hay 24 hospitales públicos y tres de crónicos frente a los 23 privados.

En contraposición, la sanidad pública no ha abierto ningún hospital público en una década -el último fue el de Llíria, complementando al Arnau de Vilanova- y solo tiene prevista la apertura del hospital general de Ontinyent, a principios de 2026, en sustitución del actual. En València ciudad, no se crea un hospital nuevo desde hace siete décadas; la nueva Fe solo supuso contar con un edificio más moderno, para sustituir al complejo de Campanar en demolición y, recientemente, el hospital Clínico ha ampliado sus instalaciones con un nuevo edificio de consultas externas.

El IMED Colón se encuentra en pleno centro de la ciudad de València. / Francisco Calabuig

La tendencia no se refleja solo en el número de instalaciones sanitarias de cada sector, sino también entre la ciudadanía valenciana. Uno de cada cinco habitantes en la Comunitat Valenciana, 1,13 millones, cuenta con una póliza de seguro privado, según la última edición de la "Memorial Social del Seguro" de Unespa, la patronal del sector. Solo en el último año, 90.000 personas se han sumado a esta tendencia. Además, el último barómetro sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del año 2024, refleja un aumento constante de la preferencia de la población por ser atendida en la privada, aunque de media el 70 % aún sigue decantándose por la pública. La tendencia es más acusada en el campo de las consultas con los especialistas; es la preferida para el 40,1 % de los encuestados, hace una década era la opción preferente para el 37,3 % de la población.

Obras en el nuevo hospital Quirón en el barrio de Malilla. / JM López

El nuevo modelo sanitario

"Hemos detectado esta expansión de la sanidad privada, es palpable -, expresa el vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), Pedro Ibor-. Caminamos hacia un nuevo modelo, pero la decisión la está tomando la ciudadanía". Según el médico, este se basa en que la sanidad pública se encarga de los casos graves y los pacientes crónicos, mientras que la privada asume gran parte de los casos y asistencias menos urgentes. Pero no se articula en una decisión deliberada, sino que se fundamenta en un "rebosamiento" del sector público, incapaz de atender a la ciudadanía en tiempo y forma.

El hospital Vithas Turia en el barrio de Malilla. / Francisco Calabuig

La sanidad pública acumula varias problemáticas: listas quirúrgicas con más de 74.000 pacientes en espera según la última cifra de diciembre de 2024; demoras para consultas aún más largas, incluso de años; y dificultades para encontrar citas urgentes con el médico de Atención Primaria. En el terreno del personal, hay un déficit estructural de médicos, con casi 600 vacantes según el último dato de Sanidad; está pendiente el reto de implantar la jornada de 35 horas, con la necesidad de aumentar en casi 2.500 profesionales la plantilla con un coste estimado de 130 millones de euros; por no hablar de la fuga creciente de médicos a la privada. Según los datos del ICOMV, se ha incrementado este trasvase en un 12 % en los últimos seis años, aunque es un dato orientativo porque los facultativos no tienen la obligación de notificarlo. "La Administración no puede ni quiere pagar este talento, pero la privada sí. Los mejores ya no están en la pública", sentencia Ibor, quien considera que el problema de la Generalitat Valenciana no es en cuanto a las instalaciones sanitarias, sino en cuanto a la "falta de personal cualificado", motivo por el cual la mitad de los quirófanos siguen cerrando por las tardes.

Es evidente que la sanidad de 2025 es una amalgama de lo público y lo privado, un modelo codependiente y con puentes tendidos entre ambos, pero con gestiones separadas. Es distinto al de hace dos décadas, cuando la Generalitat Valenciana -con mayoría absoluta del PP- apostó por ceder la gestión de hospitales públicos a empresas privadas, el modelo Alzira, que se replicó en Dénia, Manises, Torrevieja y que persiste en el Vinalopó, después de la prórroga de la concesión aprobada por la actual Conselleria de Sanidad. "El modelo ha quedado agotado por su falta de rentabilidad -, afirma el diputado de Compromís Carles Esteve-. Ahora avanzamos hacia un modelo de parasitismo del sistema, donde los hospitales privados se crean junto a los centros de referencia para absorber a los pacientes que consideran rentables".

Menos incisivos se muestran desde el Partido Popular. "El sistema es una sinergia entre ambas -, defiende la diputada Nieves Martínez-. La pública y la privada no son contrapuestas, sino complementarias". Por su parte, Rafa Simó del PSPV no se muestra preocupado por "la aparición de hospitales privados", sino por los "clientes de los que se van a nutrir", en una afirmación con la que critica el incremento de las derivaciones a la sanidad privada desde la llegada de Mazón y el conseller Gómez a la Generalitat Valenciana.

El sector defiende su accesibilidad

Frente a las críticas, la sanidad privada defiende su contribución al sistema y sus factores diferenciales: mayor accesibilidad para la ciudadanía, apuesta por la innovación médica y tecnológica, así como una asistencia rápida y ágil. «Somos capaces de responder a las necesidades de nuestros pacientes con rapidez, con la calidad y excelencia de nuestros centros y con atención tanto presencial, como digital», explican desde el grupo Vithas, quienes resaltan que, con ellos, «el ciudadano tiene más opciones».

El hospital de Ascires en el Bulevard Sur abrirá a finales de año. / Francisco Calabuig

Desde Ascires, defienden su «capacidad» para atender en prevención, diagnóstico y tratamiento a una población al alza por la inmigración y «con mayor longevidad», a quienes ofrecen una «medicina más personalizada y de mayor precisión». A este argumento se suma, también, el grupo IMED que resalta su apuesta por «tecnología de última generación» y «sus tiempos de espera cortos» para reforzar al sistema. Y, desde Ribera Salud, señalan su papel «imprescindible» como colaborador de la pública para reducir las listas de espera, garantizar la salud de la población y generar empleo cualificado.

En contraposición, los tres sindicatos mayoritarios —UGT, CCOO y CSIF— denuncian la precariedad laboral del personal de la privada, «a costa de seguir obteniendo beneficios económicos» y destacan la falta de actualización del convenio desde el año 2016. CCOO les acusa de negarse a «impulsar una patronal autonómica que permita negociar un convenio autonómico que armonice el sector».