Buen Camino, con daño cerebral

Viajar en tren, en autobús, convivir con los peregrinos y disfrutar de un viaje que deja huella. Treinta y cuatro personas con Daño Cerebral Adquirido han emprendido un viaje que no olvidarán. Así, de lunes a viernes realizarán varias etapas del Camino de Santigo junto a familiares y miembros de distintas asociaciones de la Comunitat Valenciana, un viaje único que forma parte del encuentro anual que realiza cada año y que en esta ocasión cuenta con unas dimensiones y características dignas de mención.

"Hemos trabajado mucho para preparar este viaje, porque no es sencillo. Es un grupo grande y la movilidad reducida obliga a cuadrar bien itinerarios, transporte y todos los detalles", explica Borja Nieto, trabajador social de Daño Cerebral Valencia, una de las entidades participantes de esta iniciativa junto a Daño Cerebral Ateneu Castelló, Ateneu Maestrat, DACEM Segorbe, Daño Cerebral Valencia, Daño Cerebral ADACEA Alicante y ACERVEGA, además de la propia federación Daño Cerebral Comunitat Valenciana. En total la comitiva es de 74 personas.

En primera persona

Ezequiel tiene 53 años y asegura que compartir viaje con otras perosnas en su misma situación es una experiencia muy positiva. Lo sabe bien, porque su vida cambio cuando entró a formar parte de la asociación a la que pertenece (Daño Cerebral Ateneu Castelló). "Después de sufrir el ictus estaba encerrado y deprimido. No quería salir ni ver a nadie. Formar parte de la asociación me cambió la vida porque me hizo conpartir espacio y experiencias con otras personas y familias a las que les había pasado lo mismo que a mí", explica. El viaje le hace especial ilusión porque "siempre quise hacer el Camino de Santiago y no había tenido la oportunidad", recalca. A su lado, su mujer espera paciente. "On va la corda, va el poal", bromea en referencia a su compañera de viaje y de vida.

Para Inma, sin embargo, este viaje era necesario. La mujer, vecina de Alfafar y damnificada de la dana del pasado 29 de octubre, estuvo 4 meses sin poder salir a la calle, encerrada en su casa. Su hermana, Vicen, viaja con ella y es su apoyo y su voz. "Mi hermana se merece este viaje y lo vamos a disfrutar. No conocemos a nadie pero creemos que es una experiencia única que nos permite socializar y vivir otras experiencias. Mi hermana lo ha pasado muy mal con la dana. Ha sido un año difícil así que este viaje nos hace ilusión", explica la mujer.

Inma y Vicen, antes de subir al tren rumbo al Camino de Santiago. / Levante-EMV

El viaje arranca desde València y Alicante con dos grupos que se unen en Ourense, para trasladarse a Santiago a una hospedería que hará de cuartel general. A partir de ahí la organización ha previsto varias rutas del Camino, así como visitas a museos o municipios, actividades y fiestas. Un programa muy completo que ha costado lo suyo ante unas barreras que sigue existiendo. "El 'Camino' es especial y todo el que lo ha hecho, de una u otra manera, lo recuerda, porque deja huella. Hay magia y queremos que la vivan y la disfruten. Que la compartan", explica Borja antes de subir al tren que les llevará a vivir una experiencia única y llena de anécdotas. Buen Camino.