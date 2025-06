Camarero deja en el aire un plantón de Mazón a Sánchez: "Aún no hay orden del día"

El Consell se suma a la presión sobre Pedro Sánchez ante la Conferencia de Presidentes del próximo viernes en Barcelona, aunque ha rehuido la posibilidad de un 'plantón' por parte de Carlos Mazón como se baraja en el resto de autonomías del PP. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Susana Camarero, ha evitado garantizar la asistencia del 'president' igual que ha evitado ondear la amenaza de una posible ausencia de este como plantean las comunidades gobernadas por los 'populares' si no se incorporan 8 puntos al orden del día.

No ha habido condicional que valga para que la también vicepresidenta del Gobierno valenciano manifestara el sí o el no a un posible boicot desde la Generalitat a la Conferencia de Presidentes que está convocada para este viernes en Barcelona. "Ya hemos dado nuestro paso", "la pelota está en el tejado del Gobierno" o "si Sánchez acepta el orden del día como establece el reglamento, estaremos encantados de acudir a la Conferencia de Presidentes", han sido algunas de sus declaraciones, sin aclarar la postura en el caso de que no se incluyan los temas solicitados.

Susana Camarero, portavoz del Consell / Europa Press

Lo más lejos que ha llegado Camarero ha sido señalar que en estos momentos no hay oficialmente convocatoria de esta conferencia porque "no hay orden del día" ya que, según el reglamento que rige este órgano de debate, 'se incluirán en todo caso como asuntos en el orden del día aquellos solicitados a instancia de la mayoría de los representantes del conjunto de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía'" y estas votaron por 13 a 7 incorporar hasta ocho temas a la lista de asuntos a tratar en la jornada en Barcelona.

En concreto, se pedía que se incluyeran en este la reforma de la financiación autonómica, el acceso a la vivienda y la "lucha contra la ocupación y la inquiocupación"; un nuevo plan energético; hablar del control de fronteras y política migratoria; la retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal; tratar el "caos ferroviario"; el "déficit de profesionales sanitarios" así como la falta de financiación del primer ciclo de educación infantil.

"No es un capricho"

"Son los temas que de verdad importan, no es un capricho", ha expresado Camarero en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, remarcando que si no se incluyen "el Gobierno estará incumpliendo" el reglamento. "Demostrará que es un paripé, que no quiere debatir", ha explicado la dirigente del PPCV que, sin embargo, ha esquivado cualquier declaración rotunda sobre si apoyaría un plantón o no. "Claro que queremos ir, pero no para que Sánchez se haga una foto", ha indicado.

Las declaraciones de Camarero llegan después de que los trece jefes de gobierno autonómicos del PP, incluidos los de Ceuta y Melilla, hayan escrito una carta conjunta al Ministerio de Política Territorial en la que solicitan la inclusión de estos ocho puntos en el orden del día y después de que el PP amagara con llamar al plantón de sus barones. A 72 horas de la cita, todavía no está claro si Mazón deberá o no emprender el camino hacia la Ciudad Condal.