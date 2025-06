Eva Nogales: "Conocer cómo funcionan las células ayuda a generar dianas para nuevos fármacos"

La científica Eva Nogales (Colmenar Viejo, 1965), biofísica de la Universidad de California (UC) en Berkeley, es hoy por hoy la investigadora española con más opciones de ganar un Nobel, sobre todo después de que en 2023 lograra el Premio Shaw en Ciencias de la Vida y Medicina por sus contribuciones a la biología estructural de la transcripción de genes. Nunca antes ningún científico español había logrado este galardón que está considerado como el Nobel Oriental. A esto hay que añadir que hace unas dos semanas se ha convertido en la primera científica española en ingresar en la Royal Society británica, la sociedad científica más antigua del mundo. Un club en el que en más de un siglo únicamente han entrado media docena de científicos españoles, entre ellos el valenciano Avelino Corma.

Nogales, que forma parte del jurado de los Premios Jaume I 2025, inauguró ayer en el IES El Cabanyal de València el mural que le dedican la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Ayuntamiento de València dentro de la serie Dones de Ciència como una de las investigadoras españolas más relevantes de la ciencia mundial.

¿Ver su retrato en la fachada de un instituto y que los jóvenes, especialmente las chicas, al verlo digan 'yo algún día seré como ella' debe ser muy emocionante?

Lo más bonito ha sido que al final del acto han venido dos chicas a hablar conmigo, a hacerme preguntas, a decirme cuánto les había inspirado lo que yo les había dicho y a pedirme consejo sobre qué deberían estudiar. Les he dado un abrazo muy fuerte porque yo sé que por lo menos a ellas les he afectado de alguna manera en una dirección que me encanta, que es preguntarse si ellas no pueden algún día hacer algo parecido y yo creo que lo harán.

Eva Nogales, junto a su retrato en el IES El Cabanyal de València. / UPV

Su padre fue pastor y camionero, y su madre bordadora. Ninguno de los dos terminó sus estudios básicos porque tuvo que ponerse a trabajar a los 12 años y ahora su hija es una firme aspirante al Nobel...

Estoy muy orgullosa de venir de una familia humilde, de haber estudiado siempre en colegios y en universidades públicas, de ser profesora en una universidad pública de EE UU, y también de poder servir de referente de que la enseñanza pública es un ascensor social y de que con esfuerzo y con un poquito de suerte, que siempre se necesita, se puede llegar muy lejos.

Es una líder mundial en criomicroscopía electrónica, una técnica que ha permitido avanzar a la biología estructural al conocer mejor las estructuras básicas de las células, como son el ADN, el ARN y las proteínas, y su funcionamiento. ¿Qué implicaciones tiene su trabajo en ciencia básica a la hora del desarrollo de nuevos fármacos?

El trabajo que yo hago también tiene repercusiones para la salud humana, porque al final la información que nosotros podemos proporcionar de cómo funcionan las células y de cómo se estropean en una enfermedad puede ayudarnos a generar dianas que luego se utilicen para diseño de fármacos que combaten dichas enfermedades. Y esto es algo que muchos de nosotros en biología estructural hacemos: visualizamos estos fármacos, cómo se unen y qué es lo que están haciendo a estos componentes celulares para que el resultado sea el óptimo, que es el curarnos.

Eva Nogales, biofisica española de la Universidad de California en Berkeley y jurado de los Premios Jaume I. / Germán Caballero

¿En qué manera sus investigaciones en biología estructural están contribuyendo a mejorar los tratamientos contra el cáncer?

Una de las funciones más relevantes para la medicina de la biología estructural es que definiendo la estructura de los componentes celulares, les damos informaciones muy precisas a quienes desarrollan fármacos, que no son más que moléculas químicas. Estas moléculas tienen que unirse, que pegarse de forma muy específica utilizando interacciones químicas que requieren una determinada forma y un determinado carácter de esa superficie en la proteína. Es como diseñar la llave que encaja en una cerradura. Por tanto, hay que buscar esas cerraduras, que son estos lugares en las proteínas donde podemos encajar una llave que hace que cambien su función y, en consecuencia, reparar el daño en una enfermedad. Con esa información se pueden desarrollar y mejorar grupos químicos que en un determinado momento, cuando funcionen bien, se van a convertir en terapias contra el cáncer. Por ejemplo, en el caso de la tubulina, que es una proteína diana para muchos anticancerígenos, conseguimos desvelar su estructura unida al Taxol, que es un anticancerígeno que se utiliza en quimioterapia. Logramos obtener información de cómo se une, de qué manera y también cómo actúa. Y eso es una información esencial para poder mejorar esos fármacos. Estamos siempre en contacto con empresas de biotecnología porque el tipo de información que producimos es absolutamente relevante para que luego ellos hagan su trabajo.

Eva Nogales junto al alumnado del IES El Cabanyal ante el mural que le han dedicado la UPV y el Ayuntamiento de València. / UPV

Sus investigaciones en criomicroscopía electrónica también fueron claves para conocer la estructura de Cas9, una proteína fundamental para el desarrollo de la técnica de edición genética Crispr por la que su compañera en Berkeley, la bioquímica Jennifer Doudna ganó el Nobel de Química en 2020.

Mi contribución fue pequeña, pero lo hice con mucha, con mucha ilusión y he seguido colaborando con mi compañera de departamento. Fue ella quien descubrió los detalles de cómo funciona bioquímicamente dicha molécula. Trabajó con nosotros y con gente de su laboratorio para obtener estructuras de distintos sistemas Crispr, que, por cierto, son sistemas inmunológicos que las bacterias usan contra los virus que las invaden. Lo que a Jennifer se le ocurrió es utilizarlo para hacer cambios en el genoma de cualquier célula, incluidas las humanas. En estos momentos esta tecnología de edición genética se utilizan en prácticamente todas las investigaciones de biología celular. El Crispr nos permite eliminar la función de una proteína. Así por ejemplo, en el caso del cáncer de páncreas podemos eliminar funciones en proteínas y comprobar si el cáncer se muere porque depende de ellas y no le afecta a las células sanas, lo que nos facilita el desarrollo de fármacos contra ese particular componente. Y, por supuesto, también en principio se puede hacer para corregir enfermedades genéticas humanas, o incluso mejorar o modificar bacterias genéticamente para que sean aún más útiles en biotecnología y en biomedicina.

¿Cómo ve la situación actual para los investigadores en EE UU?

Estados Unidos es la potencia científica que es hoy porque ha recibido a gente de todos los países con las puertas abiertas, les ha financiado y ha potenciado su talento aquí. Si empezamos a limitar que el talento venga a Estados Unidos, la fuga va a ser en la dirección opuesta.