El jurista Fabián Salvioli será investido doctor honoris causa por la UV

El jurista Fabián SaLvioli será investido doctor honoris causa por la Universitat de València (UV) este miércoles 4 de julio. Entre sus méritos se distingue haber sido Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y garantías de no repetición y también miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Salvioli posee una trayectoria nacional e internacional de más de treinta años dedicados a la enseñanza universitaria en derecho internacional, relaciones internacionales y derechos humanos, así como en la participación en organizaciones no gubernamentales y órganos internacionales de tutela de derechos humanos en el plano regional y mundial.

Es Abogado, Magister en Relaciones Internacionales y Doctor en Ciencias Jurídicas (cum laude), por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). En dicha casa de estudios es director por concurso del Instituto de Derechos Humanos y de la carrera de Maestría en Derechos Humanos (categorizada A por la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria del Ministerio de Educación de la República Argentina).

En la Universidad Nacional de La Plata ha ocupado otros relevantes cargos de gestión académica, tales como el de Secretario de Posgrado, y Secretario de Extensión Universitaria en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; fue asimismo Director de Derechos Humanos de la Universidad, Rector del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, y Coordinador de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos de la República Argentina.

Ejerce la docencia universitaria desde el año 1989, siendo actualmente catedrático de la asignatura Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata (2018–presente), y fue catedrático de la Asignatura Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de La Plata (2000–2018) y la Universidad Nacional de La Pampa (1996–2004).

En el plano de la docencia de posgrado, dicta con regularidad asignaturas y seminarios en carreras de maestría y doctorado en diversas universidades de la República Argentina, América Latina y Europa; ha sido profesor invitado en las universidades de Columbia –Estados Unidos–, París I y París II Sorbona –Francia– Sapienza –Roma I, Italia–, entre otras.

Es autor de casi una decena de libros sobre derechos humanos y posee más de ciento cincuenta artículos de doctrina en materia de derecho internaciona publicados en varios países de América Latina, Europ, África y Asia.

Codirige el Instituto Berg de Relaciones Internacionales en España, integra las Asambleas Generales del Instituto Internacional de Derechos Humanos (Estrasburgo) y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (San José); es miembro de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y es Miembro de Honor de la Academia Mexicana de Derecho “Juan Velásquez”.

Entre 2009 y 2016 fue miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y su presidente en el período 2015–2016, siendo el primer jurista argentino en alcanzar esta distinción. Durante esos años realizó múltiples aportes que impactaron en el desarrollo de la jurisprudencia de dicho órgano (especialmente en materia de excepciones preliminares, debido proceso, desapariciones forzadas, objeción de conciencia, derechos de las mujeres, reparaciones), así como en los métodos de trabajo del Comité (eliminación de la confidencialidad para el examen de Estados que no presentan informes), entre otros. En el año 2016 fue elegido por aclamación, como presidente de la Reunión Anual de Presidentes de Órganos de Tratados de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Entre el 1 de mayo de 2018 y el 30 de abril de 2024 se desempeñó como Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición; la labor desplegada abarcó a más de 70 Estados de los cinco continentes; sus principales aportes en dicha función se constatan en los informes temáticos presentados y aprobados por el Consejo de Derechos Humanos o la Asamblea General de Naciones Unidas en las siguientes materias: programas nacionales de reparación frente a violaciones graves de derechos humanos y al derecho humanitario; procesos de memoria como el quinto pilar de la justicia transicional; disculpas públicas como medida de reparación; la dimensión de género en los procesos de justicia transicional; el abordaje de violaciones graves de derechos humanos y/o derecho humanitario en regímenes coloniales; actores no estatales y justicia transicional; rendición de cuentas frente a los más graves crímenes contra los derechos humanos y al derecho humanitario; financiamiento de reparaciones para víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario. En su último informe temático presentado al Consejo de Derechos Humanos, ha contribuido identificando los Estándares Jurídicos en materia de verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición y memoria, para los procesos de justicia transicional. Realizó informes de visita a países luego de visitar oficialmente los mismos (El Salvador, Gambia, Bosnia Herzegovina, Croacia, Corea del Sur, Serbia–Kosovo, Colombia, Armenia), un informe de visita en torno a pueblos indígenas en el Ártico (Suecia-Finlandia), e informes de seguimiento para evaluar el grado de cumplimiento (España, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Burundi, Túnez, Uruguay, Sri Lanka); asimismo, presentó numerosas comunicaciones públicas con cartas de alegación y señalamientos, dirigidas a numerosos Estados, organizaciones internacionales, y actores no estatales.

En el sistema regional ha litigado y asesorado casos ante la Comisión Interamericana y ante la Corte interamericana de Derechos Humanos; se desempeñó como Perito en casos de Colombia y Honduras ante la Corte Interamericana; asimismo, ha integrado más de una decena de tribunales arbitrales ad hoc para determinar reparaciones pecuniarias –casi todos ellos en calidad de presidente– en el marco de soluciones amistosas acordadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República Argentina.

En el plano de organizaciones no gubernamentales, desde el fin de la dictadura militar en la República Argentina ha cooperado con varias entidades (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y Abuelas de Plaza de Mayo); integró el equipo de Educación Formal del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, fue miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, y presidió Amnistía Internacional Argentina. Representó diferentes Ongs en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos –Viena, 1993– y en la Conferencia Mundial para el Establecimiento de una Corte Penal Internacional –Roma, 1998–.