Mazón visita la zona cero sin aviso tras anunciar que se reunirá allí con las víctimas

Carlos Mazón continúa con su intento de acercamiento físico y emocional a la zona cero y a las víctimas de la dana del 29 de octubre. Ayer dio dos pasos: anunció que se reunirá con ellas en la zona cero, y se plantó, sin previo aviso, en el casco urbano de l´Horta Sud por primera vez en siete meses. El president de la Generalitat visitó las obras del puente que une Catarroja y Massanassa, en el que el Consell ha invertido 500.000 euros y que abrirá este lunes al tráfico. Fue una visita discreta, sin presencia mediática ni convocatoria previa.

Hasta ahora, las visitas a estos municipios se habían producido en campas, puentes, caminos rurales o polígonos alejados de los núcleos de población. Por lo general, no se había adentrado en los epicentros de estos municipios hasta la fecha.

Este lunes, se había convocado a los medios de comunicación a las 12 en Massanassa por parte de la Conselleria de Infraestructuras. Aseguran que fue una visita improvisada, ya que el ‘president’ se encontraba con el conseller, Vicente Martínez Mus, inspeccionando la reconstrucción del circuito de Cheste a primera hora y, tras conocer que se iba a trasladar a Massanassa, ha decidido acompañarle.

Sedaví y Benetússer

Son contadas las ocasiones en las que el ‘president’ ha visitado la zona cero, o al menos se ha publicitado. La más recordada fue el 3 de noviembre, con la accidentada visita de los Reyes en Paiporta. La víspera, el president acudió a Sedaví, una iniciativa que no trascendió en su momento. Fue a primera hora de la mañana al instituto de este municipio, convertido en centro de reparto de alimentos, y donde acudió acompañado de Vicent Mompó, además del alcalde, el socialista José Cabanes. En esos momentos, la situación era absolutamente caótica. Nadie quiso cámaras. Ese mismo día, el 2 de noviembre, sábado, Mazón también estuvo en Benetússer y Paiporta.

Aquellas fueron las primeras visitas, casi las únicas. La última fue el 16 de mayo, durante la clausura del primer gran punto de residuos de la dana ubicado en Catarroja, otra visita sorpresa. También ha estado varias veces en Torrent, en puentes o carreteras. Una vez que asomó por el municipio, el 11 de noviembre, fue increpado.

Saliendo de l’Horta Sud, Mazón también ha acudido a Algemesí, el 22 de noviembre, pero de nuevo evitó las calles. Ese día acudió a un polígono industrial junto al alcalde.

Más al interior, Mazón también se ha dejado ver durante la visita de los Reyes a Chiva y Utiel, que fue aplazada tras los incidentes de Paiporta. Los Reyes acudieron el 22 de noviembre, con Mazón como anfitrión. También recibió reproches, aunque el tono de la visita fue amable con don Felipe y doña Letizia. El president regresó a Utiel una semana después, cuando se cumplía el primer mes de la dana, pero se quedó en caminos rurales.

Encuentro con las entidades

Los movimientos de Mazón llegan después de que el jefe del Consell confirmara ayer mismo que aceptaba las condiciones de una de las organizaciones (la Asociación de Damnificados por la Dana l'Horta Sud - València) para reunirse con él: que el encuentro sería en la zona cero de la dana. En concreto, en l'Horta Sud. "Hemos decidido que teniendo en cuenta que la asociación envió una carta al president en la que le invitaba a visitar la zona cero, podemos retomar la invitación y proponer una reunión en un municipio de la zona cero, entre representantes de la entidad y Carlos Mazón", señaló la entidad el sábado en una carta firmada por el presidente de la asociación, Christian Lesaec.

"Sí, se van a cumplir las peticiones", expresó como respuesta el 'president' desde Cheste ante las preguntas de los medios de comunicación. A mediodía se puso en contacto directamente con Lesaec con el que mantuvo una primera toma de contacto informal donde el presidente de la asociación reiteró las condiciones que la asamblea de esta había fijado para el encuentro y quedaron en que continuarían las conversaciones para ultimar los detalles. De momento, se ha hablado de la posibilidad de que esta cita sea en Alfafar y que puedan acudir a esta otros miembros del Consell.

No obstante, que sea en la zona cero no es el único requisito para el encuentro. Lesaec recuerda que no habrá reunión hasta que las asociaciones de víctimas no estén inscritas en el plan de trabajo de la comisión de investigación de las Corts, algo que no se ha cerrado aún. El PP, y el propio Mazón, ha trasladado su intención de incluirlos y ha negado veto alguno, no obstante, pese a que la semana pasada la Mesa de la comisión (donde populares y Vox tienen mayoría y también está el PSPV) salieron con un acuerdo para que se les cite, de momento, los socialistas se han negado a firmar el acta del encuentro porque este compromiso no aparece recogido explícitamente.

En concreto, en este se señala la predisposición de la Mesa para "poner en marcha el procedimiento" para incorporar a las víctimas al plan de trabajo y no el acuerdo de este órgano para que se les cite. Es cuestión de retórica, pero la representante socialista, Alicia Andújar, quiere amarrar el compromiso por escrito. Tras ello, se deberá convocar la comisión y votar la efectiva inclusión de las asociaciones al plan de trabajo, lo que ya confirmaría su futura cita, sin saber fecha.

Esta falta de registro oficial en la comisión provoca que, de momento, las otras dos asociaciones de víctimas que se han reunido con las autoridades en la Comisión Europea y el presidente del Gobierno (la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024 y la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-0) no se planteen el encuentro. "Mientras no estemos en el listado no moveremos nada", expresan fuentes de estas organizaciones desde las que, además, se muestran más reacias a una futurible cita con Mazón.