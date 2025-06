"La pelota sí se mancha": el encuentro solidario por la dana que suma fútbol y literatura

La Diputació de València ha acogido este martes la presentación del libro ‘La pelota sí se mancha. 101 historias del fútbol mundial’, una iniciativa solidaria que ha unido al mundo del fútbol y al de las letras con el propósito de ayudar a las familias más afectadas por la dana de Valencia. Se trata de un libro escrito de manera colectiva por personajes destacados relacionados con el fútbol, como es el caso de Vicente del Bosque o Luis de la Fuente, además de escritores y periodistas de prestigio, que componen una obra solidaria sin precedentes con más de un centenar de historias y relatos entorno al mundo del balompié.

Los beneficios de esta obra se destinarán a familias afectadas en la Zona 0 a través de la Fundación Vinatea, que desarrolla trabajos urgentes desde el mismo momento en que aconteció el desastre. La Diputación de Valencia ha mostrado su solidaridad con el proyecto con la adquisición de centenares de libros que, de forma simbólica en su compromiso con la recuperación de la normalidad deportiva, repartirá a los clubes de fútbol de la provincia de Valencia en la gala de la Federación Valenciana de Fútbol que se celebrará próximamente.

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha presidido un acto que ha contado con la presencia de, entre otros, la vicepresidenta primera de la corporación, Natàlia Enguix; la vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari; el diputado de Deportes, Pedro Cuesta; el diputado de Cultura, Paco Teruel; el coordinador del proyecto, Carles Senso; el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar; el presidente del Levante UD, Pablo Sánchez; los ex futbolistas del Valencia CF, Fernando Giner y Miguel Ángel Bossio; el presidente de À Punt, Vicente Ordaz; o los periodistas Paco Lloret y Conrado Valle.

Mompó ha querido agradecer la solidaridad de todos los que han colaborado en el libro, y ha destacado que “éste es sólo un ejemplo más del compromiso que está demostrando el mundo del deporte en general, y el del fútbol en particular, con la reconstrucción. Esta publicación ayuda a visibilizar y poner de manifiesto todo lo que hemos sufrido, porque varios meses después todavía hay mucha gente que no es consciente de lo que ocurrió aquí, e iniciativas como ésta ayudan a no olvidarlo.”

Además, Mompó ha añadido que “el fútbol es un pilar básico de nuestra sociedad. A parte de la práctica deportiva en sí, con todos los beneficios que ello supone, ningún otro deporte como el fútbol genera pasiones y alegrías, une a gente de un mismo municipio o provincia. Por eso juega un papel fundamental en la vuelta a la normalidad de las zonas afectadas”.

Por su parte, el coordinador del proyecto, Carles Senso, ha explicado que el proyecto surgió “porque pensamos que era necesario que desde el mundo de la escritura había que ayudar de alguna manera. Empezamos a movilizarnos y a contactar con diferentes personalidades que no dudaron en aceptar la propuesta”. “El fútbol es una herramienta de cambio, un mecanismo posible para mejorar nuestro entorno. Aquí tienen un nuevo ejemplo de que da la talla. Y no sólo de las personas que firman relatos, sino también de los fotógrafos, medios de comunicación o entidades que han cedido sus fotografías de forma desinteresada para colaborar con esta causa solidaria”, afirma Senso.

Participantes en el libro

Entre los personajes públicos que han querido colaborar con esta iniciativa compartiendo alguna de sus experiencias, destacan seleccionadores nacionales como Vicente del Bosque o Luis de la Fuente; entrenadores como Rubén Baraja o Vicente Moreno; y futbolistas como Carlos Soler, Vero Boquete, César Tárrega, Fernando Giner, Juan Sánchez o Ricardo Arias, muchos de ellos con origen familiar en las zonas más afectadas por la tragedia.

En esta fusión tan altruista como poco habitual entre el balón y la máquina de escribir han querido también participar escritores consagrados como Galder Reguera, José Luis Sastre, Mayca Jiménez, Sergio C. Fanjul, Enrique Ballester o Hernán Casciari; árbitros como Toño Mateu Lahoz; y una lista de comunicadores de renombre que envidiaría cualquier redacción española: Mónica Marchante, Paco González, Manu Carreño, Josep Pedrerol, Helena Condis, Jose de Cabo, Alfredo Relaño, Andrea Peláez, Toni Padilla, Martí Perarnau, Aitor Lagunas, Juan Ignacio Gallardo, Guillem Balagué, Paloma del Río o Tomás Guasch, por citar solo algunos ejemplos entre los más de cien nombres que de forma solidaria han cedido su talento y esfuerzo a una buena causa. Completan así un volumen con enorme protagonismo fotográfico que supone una muestra de cariño y un mensaje de esperanza del fútbol hacia los afectados por la mayor tragedia natural vivida este siglo en España.

Otros excelentes textos que los lectores podrán disfrutar en esta pequeña joya literario-futbolística son los que firman Kike Mateu, Fernando Evangelio, Vicente Ordaz, Agus Morales, Ricardo Rosety, Marc Casanova, Xavier Aliaga, Fran Guaita, Vicente Chilet, Cristina Bea, Sara Carmona, Vicent Borràs, Ricard Cobo, Paco Lloret, Isabel Olmos, Voro Contreras, Pablo García Cuervo, Franz Kelle, Jorge Hevia, Juan Magraner, Paco Polit, Carlos Roberto, Alfonso Gil, Conrado Valle, Javier Valenzuela…

‘La pelota sí se mancha. 101 historia del fútbol mundial’ está editado por la Fundación Vinatea, con amplia experiencia en publicaciones solidarias, y coordinado por el periodista Carles Senso, con la colaboración del también periodista Julio Tárrega y de los diseñadores Jaime González y Pablo Bellver. El volumen también cuenta con la participación de destacados fotógrafos o diseñadores gráficos, además de con un texto de Francisco Brines, Premio Cervantes, cuya fundación ha cedido uno de sus apasionantes escritos futbolísticos.