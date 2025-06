La rectora de l'UJI repeteix com a presidenta dels rectors espanyols

Un any més al capdavant de les polítiques universitàries i de l'educación superior. L'Assemblea General de CRUE Universitats Espanyoles, celebrada aquest dimarts al campus de Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra, ha donat suport a la reelecció de la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, com a presidenta d'aquesta associació, integrada per 77 universitats (50 públiques i 27 privades), per un any més amb l'objectiu de consolidar els avanços aconseguits aquests dos últims anys i resoldre alguns dels assumptes encara pendents.

Entre aquests últims, i que integraran l'eix d'acció institucional durant els pròxims mesos, Alcón ha destacat la necessitat de «fer passos decidits per a aconseguir l'1% del PIB per al finançament del sistema universitari que estipula la LOSU», així com mesures per a «garantir en el mitjà i el llarg termini els recursos necessaris per a consolidar els consorcis europeus d'universitats», a més de comptar amb un programa d'enfortiment de les universitats i fer un especial seguiment de la implantació del programa María Goyri, per a la incorporació de talent docent i investigador als campus universitaris.

"Alçar la veu per l'universitat"

La rectora de l'UJI ha subratllat que «CRUE és un instrument essencial perquè, des de la pluralitat i la singularitat de les universitats, se'ns atenga quan alcem la veu». Per eixe motiu, la reelegida presidenta de la Conferència de Rectores i Rectors de les Universitats Espanyoles ha assenyalat la importància de «visibilitzar la fortalesa del sistema universitari en conjunt» i que CRUE es projecte «com a associació capaç de ser interlocutora amb els diferents governs i influir positivament en la política universitària i de ciència i innovació a Espanya».

Asamblea General de la CRUE, a Barcelona. / Mediterráneo

Igual que durant aquests dos últims anys, ha afirmat que s'obri una etapa d'escolta permanent a les universitats com a instrument fonamental per a poder canalitzar les demandes del sistema universitari. En aquest sentit, la presidenta Alcón s'ha mostrat convençuda que la «unitat i fortalesa serà el millor escut perquè s'atenguen les nostres demandes» i que es reconega, en la seua justa dimensió, el paper del coneixement i la innovació com a palanca de transformació social.

Finalment, en el seu discurs davant l'Assemblea General també s'ha compromés a defensar «l'autonomia universitària, la llibertat de càtedra i els valors del món acadèmic, que són així mateix els de l'Estat de Dret i la convivència».

La nova executiva

Juntament amb la reelecció d'Alcón, el Comité Permanent passa a estar format per José Luján, rector de la Universitat de Múrcia, com a vicepresident primer; i Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo, que es manté com a vicepresidenta segona. També es mantenen com a vocals Amaya Mendikoetxea, rectora de la Universitat Autònoma de Madrid; Laia de Nadal, rectora de la Universitat Pompeu Fabra; Francisco Oliva Blázquez, rector de la Universitat Pablo de Olavide, i Vicente Atxa, rector de la Mondragon Unibertsitatea.

A més, la rectora de la Universitat de Cantàbria, Concepción López, serà la delegada de la Presidència per a Polítiques d'Igualtat, i el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, serà el delegat de la Presidència per a la Ciència Oberta.

Quant a les presidències de les comissions sectorials, la d'Assumptes Estudiantils estarà encapçalada per José Joaquín Céspedes, rector de la Universitat d'Almeria; la Sectorial de Digitalització per José E. Capella Romá, rector de la Universitat Politècnica de València; la de Docència per Ramón Gonzalo, rector de la Universitat Pública de Navarra; la de Gerències per Amparo Navarro, rectora de la Universitat d'Alacant; la Sectorial d'R+D+I per José Julián Garde, rector de la Universitat de Castella-la Manxa; la d'Internacionalització i Cooperació per Ricardo Mairal, rector de la Universitat Nacional d'Educació a Distància; la de Professorat per Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona; la de Secretaries Generals per Antonio López, rector de la Universitat de Santiago de Compostel·la; i la Sectorial de Sostenibilitat per Nuria González, rectora de la Universitat de Lleó.