Bernabé sobre la idea de confinar pueblos el 29-O: "Mi preocupación era proteger a la población"

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se ha referido esta mañana a las revelaciones sobre la reunión del Cecopi de la fatídica tarde del 29 de octubre, que ha hecho el jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez. En la documentación enviada a la jueza que instruye el caso, el técnico cuenta que la delegada hizo fuerza para confinar a la población esa tarde. “Si hemos confinado por un puto virus, ¿no vamos a hacerlo por esto?”, señala en un momento dado Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, según el relato de Núñez a la magistrada. "Recuerdo que dijo que iba a poner a los asesores jurídicos de la Delegación a redactar la orden", remarca.

En el PP se ha leído esta reflexión como que también era responsable de las decisiones, una de sus tesis principales, la corresponsabilidad del Gobierno. La delegada se ha referido durante una visita a Catarroja a estas revelaciones. "Este testimonio confirma lo que venimos diciendo desde hace 7 meses. El Cecopi se celebró tarde y todo fue mal, no se tomaron las decisiones adecuadas, con agilidad, no se ejerció el liderazgo que se debía haber ejercido. No a las cinco de la tarde sino desde el día 24 que es cuando se activa una situación de emergencia hidrológica".

Acudir a las plantas altas

Pilar Bernabé también se ha referido a la falta de iniciativa en los responsables de la Generalitat durante esas horas críticas. "Segunda conclusión: mi preocupación principal era advertir a la población, proteger a la población y especialmente que se pudieran desplazar a plantas altas en sus domicilios y restringir la movilidad. Una cuestión que cuando hay falta de toma de decisiones, en una persona que de naturaleza es decidida, en ocasiones se le escapan ciertas palabras malsonantes. También les digo: no han sido las únicas que he dicho en todo este tiempo. Cuando hay una persona decidida por naturaleza, que tiene enfrente a gente que no es decidida, a veces surgen estos momentos".

Los whatsapp del Cecopi

Estas revelaciones estaba incluidas en los dramáticos whatsapp que Núñez estuvo enviando, en tiempo real conforme avanzaban los acontecimientos en el Cecopi, a su jefe, el delegado de Aemet en la C. Valenciana, Jorge Tamayo. Núñez ha decidido sumarlos a la instrucción tras su comparecencia de este pasado lunes. Tal como señala en su escrito, no sabe por qué, pero finalmente esta medida del confinamiento se descartó. El confinamiento, junto a la evacuación de los pueblos aguas abajo del pantano de Forata, fueron alternativas que se barajaron. También, según esos whatsapp, se habló de pedir a la gente subir a plantas altas. Ninguna de estas recomendaciones se incluyeron finalmente en un EsAlert que llegó a las 20.11 horas, con todas las poblaciones inundadas.