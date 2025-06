El Consell recibirá 30,8 de los 100 millones de ayudas dana adelantadas por la UE y 23,5 los ayuntamientos

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos Europeos, comunicó ayer mediante carta a la Generalitat y a los municipios afectados por la dana el procedimiento para recibir el anticipo de 100 millones euros del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) aprobado por la Comisión Europea para hacer frente a los daños causados por las inundaciones. Según las cuentas del departamento de la ministra María Jesús Montero, de ese centenar de millones destinados a actuaciones de emergencia, rehabilitación y reconstrucción, el Consell recibirá 30,8 millones y 23,5 millones los ayuntamientos golpeados por la catástrofe, mientras que los 45,7 millones restantes le corresponden al Ejecutivo central.

El Gobierno presentó el 21 de enero de 2025 una solicitud de ayuda financiera a la Comisión Europea con cargo al Fondo de Solidaridad de la UE por importe de 4.403 millones de euros. De esa cantidad, la mayor parte -2.011 millones, cerca del 46 % del total- correspondió a gastos de la Administración estatal, frente a los 1.357 millones solicitados por la Generalitat, el 31 %, y 1.035 millones consignados para los ayuntamientos, algo más del 23 %. En abril, la Comisión ingresó un anticipo de 100 millones de euros. Esta cantidad representa un adelanto de la ayuda total que finalmente determine la Comisión tras la evaluación completa de los daños.

Distribución del anticipo

El reparto del anticipo de 100 millones, según Hacienda, se calcula en función del peso de la estimación de gasto presentada por cada Administración sobre el total reflejado en la solicitud a la Comisión. "Es decir, en función de lo que representa el gasto consignado por la Generalitat o cada ayuntamiento respecto al total solicitado", detalla el comunicado del ministerio.

En el caso de los municipios afectados por el desastre natural que tenían gastos consignados para este fondo, el Gobierno ha abierto un periodo máximo de 10 días hábiles en el que deben responder si quieren ser receptores de este anticipo. Un periodo que arranca hoy y finaliza el próximo martes 17 de junio.

Renuncia al adelanto

En el caso de que algún ayuntamiento opte por no participar del anticipo, los fondos se reasignarán automáticamente a la Comunitat Valenciana para que pueda hacer frente a los gastos de emergencia, rehabilitación o reconstrucción. En cualquier caso, en la carta se aclara que "renunciar al anticipo no implicará en ningún caso la renuncia a la obtención final de ayuda con cargo al FSUE". Es decir, aclara Hacienda, "todas las Administraciones recibirán el dinero que les corresponda con independencia de que haya o no solicitado el anticipo".

El departamento de la vicepresidenta Montero destaca que "el Gobierno está comprometido con movilizar los recursos necesarios para mitigar el impacto provocado por la dana". En este sentido, asegura que "los ayuntamientos ya han recibido 1.745 millones en transferencias de la Administración central para sufragar gastos provocados por las inundaciones y que se encuentran en proceso de ejecución". Además, recalca que "según los datos de ejecución presupuestaria de 2024 y los primeros meses de 2025, el Gobierno ha destinado ya más de 7.400 millones de euros a paliar los daños causados por la dana, lo que supone más del 90 % de los recursos ejecutados por todas las Administraciones públicas para mitigar los efectos de este desastre natural".