Último choque entre el Consell y la CHJ: un vertedero de origen desconocido y 300 coches abandonados

"La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) está llevando a cabo unas obras en el entorno del barranco del Poyo y, mientras las llevan a cabo, están trasladando y enterrando residuos y escombros de la dana, lo que supone un delito medioambiental que vamos a de denunciar en Fiscalía esta misma mañana”. Así lo ha asegurado el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, tras explicar que las dos denuncias anunciadas responden a tres informes realizados por los agentes medioambientales (y de los que ha dado cuenta en pleno del Consell) que implican "un delito medioambiental en una parcela privada de siete hectáreas donde se están enterrando sin control ni supervisión ni tratamiento alguno, residuos de la dana" y el abandono de más de 300 vehículos en otra parcela "que no es un centro de tratamiento autorizado". "El Gobierno incumple sus propias leyes", ha apuntado.

Vertedero al descubierto por obras en la A-3

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no ha tardado en desmentir estas declaraciones al asegurar que "no está realizando ningún tipo de trabajo en esta zona, y en los trabajos que ha realizado en ningún caso ha acumulado residuos en las parcelas citadas". "El punto de vertido de residuos al que hace referencia Mérdida, según han confirmado los agentes medioambientales de este Organismo, podrían tener su origen en un antiguo vertedero del que no se tenía constancia antes de la dana y que ha aparecido después de unos trabajos de conservación y adecuación que están realizando desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el objetivo de asegurar la estabilidad de la A-3", explican desde la CHJ.

Ahora bien, de los coches abandonados nada se sabe. "Todos los vehículos que la CHJ está retirando de los cauces se están gestionando conforme a la normativa vigente. Este Organismo desconoce la procedencia de los 300 vehículos ‘abandonados’ a los que hace referencia el director general de Medio Natural y Animal que, en cualquier caso, parecen encontrarse en parcelas privadas y fuera del dominio público hidráulico", afirman desde la CHJ.

De los coches abandonados ni Consell ni CHJ saben nada. / J.M. López

Críticas cruzadas por una misma gestión

El secretario autonómico, Raúl Mérida, ha acusado a la CHJ de "malas prácticas" y ha aprovechado la ocasión para sacar pecho de la gestión del Consell "del millón de toneladas de residuos derivados de las inundaciones, de acuerdo con la normativa en la materia y gracias a un contrato por valor de cerca de 180 millones de euros con el objetivo de garantizar un tratamiento adecuado y minimizar el impacto en nuestro territorio".

Desde la conselleria también aseguran que en la segunda parcela se están “trasladando, desmontando y acumulando” más de 300 vehículos (un primer informe contabilizaba 227 y un segundo informe registro más de 80) sin “ningún tipo de control e incumpliendo totalmente el propio Real Decreto-ley 8/2024 que especifica que la responsabilidad de la retirada depende de la ubicación de los vehículos. Por un lado, la CHJ debía haberse encargado de los situados en cauces, la Generalitat de los que estaban en vías autonómicas, y los ayuntamientos, de los ubicados en parcelas municipales”. Los propietarios de vehículos afectados en esta situación podían retirarlos antes del 28 de febrero, ya que a partir de entonces pasan a ser considerados como vehículos abandonados y deben ser trasladados a centros gestores para su tratamiento y gestión de baja definitiva.

"La gestión -ha agregado Mérida- no solo puede afectar a nuestro entorno, sino que deja en un absoluto estado de desamparo e indefensión a más de 300 propietarios de vehículos que aún siguen, 7 meses después, sin poder tramitar las ayudas por la pérdida de sus bienes”.

Vertidos ilegales y abandono de más de 300 vehículos tras la riada del 29 de octubre / J.M. López

La CHJ responde: "Es un vertedero ilegal previo a la dana"

Desde la CHJ lamentan la actuación de la Conselleria de Medio Ambiente por trasladar a la fiscalía una denuncia "sin pruebas y prescindiendo de las mínimas diligencias previas". "Seguiremos colaborando con todas las administraciones para recuperar y reconstruir el dominio público hidráulico y las infraestructuras afectadas por la dana", concluyen.

Las parcelas están junto a las obras del entono del barranco del Poyo, en el término municipal de Riba-roja. Una de ellas es la parcela contigua a la rambla (la número 14, del polígono 22 en Riba-roja de Túria) convertida en un vertedero ilegal. La otra es la parcela 2 del mismo polígono que acumula los mismo coches desde hace meses.