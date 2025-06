El relator de la ONU sobre la ley valenciana de Concordia: "No cumple los estándares internacionales

La Universitat de València (UV) ha investido Doctor Honoris Causa a Fabián Salvioli, por su trayectoria como especialista en Derechos Humanos. Coincidencia o no, el acto ha tenido lugar una semana después de que el Tribunal Constitucional suspendiera, cautelarmente, varios artículos de la Ley de Concordia de la Generaliat Valenciana, impulsada por PP y Vox, que equiparaba las víctimas del franquismo con las de la Segunda República. Salvioli fue uno de los tres relatores de la ONU que elaboró una carta que cuestionaba esta legislación -también otras similares en Aragón y Castilla y León- y recomendaba al Gobierno central adoptar "las medidas necesarias" porque las leyes podían "obstaculizar el derecho a las víctimas".

Minutos antes del inicio del acto, Salvioli ha valorado el pronunciamiento del Constitucional como "muy alentador", en declaraciones a Levante-EMV, porque la resolución del órgano es muy clara al admitir "que la ley no es acorde a los estándares internacionales" y a que se deben "respetar los derechos en materia de memoria, verdad y justicia". Además, ha reconocido que la decisión impedirá que España "reciba condenas internacionales" por "incumplir el derecho internacional".

La razón frente a la "brutalidad discursiva y práctica"

El debate sobre los derechos humanos está de plena actualidad; no solo por esta cuestión, sino también por el genocidio de la franja de Gaza. España está liderando el cuestionamiento internacional, año y medio después del estallido de la ofensiva de Israel como respuesta a los atentados de Hamás del 7 de octubre El ya Doctor Honoris Causa ha expresado su preocupación por la existencia de "dobles estándares y que algunas cosas se condenen y que otras no", en referencia al veto a Rusia por la invasión de Ucrania. Además, ha reconocido que las víctimas "merecen respeto y acompañamiento, sean quienes sean" y que "quienes perpetran crímenes deber ser señalados". Pese a los tímidos cambios en el ámbito internacional sobre Israel, Salvioli vaticina la venida de "tiempos difíciles y complejos", los cuales requieren de "respuesta lúcidas" y de una apuesta a que "la humanidad se comporte como humanidad" y no de otra forma.

En su discurso en el Paraninfo de la UV, donde ha tenido lugar el acto de investidura, ha hecho referencia a la "importancia de la razón, la conciencia y los derechos humanos" para "rescatar a la humanidad de la situación tremenda que está viviendo". En este sentido, ha expresado que la "indolencia general y la brutalidad discursiva y práctica" están haciendo que la sociedad "abandone lo que nos hace humanos"; un motivo por el cual es necesario "volver al camino de la razón, la conciencia y el diálogo".

Fabián Salvioli, minutos antes de ser investido como Doctor Honoris Causa de la Universitat de València. / Biel Aliño / Efe

Salvioli se ha mostrado profundamente emocionado por el nombramiento llevado a cabo por la UV, un centro que visitó, por primera vez, hace 32 años. "La universidad es demasiado generosa conmigo y esto me genera más responsabilidades que derechos -, ha explicado-. Ahora tengo que estar a la altura de lo que este prestigioso centro ha decidido".

Morant critica el "abandono de las víctimas" del PP

En el acto ha participado la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, quien ha aprovechado para criticar la “mal llamada” Ley de Concordia, aprobada por las Corts Valencianes, en la época de Vox en el Consell, que equiparaba las víctimas del franquismo con las de la Segunda República y sobre la que se ha pronunciado, recientemente, el Tribunal Constitucional al paralizar, de forma cautelar algunos de sus artículos. “Quiero recordar que el señor Mazón decía que la ley no dejaba tirada a ninguna víctima, sino que las ampliaba -, ha expresado-. Quiero reafirmar que sí que deja tiradas a las víctimas del franquismo como siempre, como las olvidadas, maltratadas de nuevo por un gobierno del Partido Popular”.

Diana Morant atiende a los medios a su llegada a La Nau de la Universitat de València. / Biel Aliño / Efe

La líder de los socialistas valencianos ha resaltado, también, la falta de ejecución del presupuesto en Memoria Democrática de la Generalitat Valenciana: “Se ha quedado, prácticamente, a cero”. De hecho, ha recordado que los presupuestos del año 2024 ya experimentaron un recorte del 40 % en estas partidas y que, con la ejecución realizada al cierre del ejercicio, la realidad es que “tenemos un Consell que, de manera falsa, nos dice que practica la concordia; pero no, practica el maltrato a las víctimas del franquismo”.