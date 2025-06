Mª Jesús Vicent: «Es un privilegio estar entre mujeres referentes porque a, veces, es duro llegar»

María Jesús Vicent, premio Jaume I en Nuevas Tecnologías en la edición 2025 y valenciana de origen, trabaja en el ámbito de la nanomedicina y la oncología en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). Con su equipo del Laboratorio de Terapéutica de Polímeros y coordinadora del programa de cáncer, se dedica a la creación de nuevas tecnologías, en realidad vehículos, para transportar los medicamentos a las zonas de difícil acceso del organismo y poder llevarlos allí donde tienen que actuar. "Desarrollamos terapias avanzadas para combatir patologías sin medicación", resume en una frase. Aunque se pueden destinar a otras patologías neurodegenerativas, como el alzhéimer o el Párkinson, su labor está muy centrada en el ámbito oncológico y, sobre todo, en cánceres metastásicos, con el desarrollo de nuevos tratamiento y diagnósticos. "El 70 % de nuestros proyectos son oncológicos", explica a Levante-EMV.

El reconocimiento del premio la ha llenado de alegría, pero la ha puesto, también, muy nerviosa: "Me he puesto a temblar al conocer la noticia -, explica. Poco a poco, estoy aterrizando y asimilando el reconocimiento". La satisfacción es por el trabajo de "muchos años", de toda una vida, no solo suyo, sino también de los diferentes equipos con los que ha trabajado. Y llega, además, en un año lleno de aristas porque "ha sido muy bueno a nivel científico" y "complicado en el terreno personal". El galardón la coloca en un privilegiado grupo de galardonados, con otras mujeres referentes como Mª José Alonso y Laura Lechuga. "Significa muchísimo a nivel personal estar en esa comunidad", explica.

Vicent es una de la cuatro mujeres premiadas en esta edición, tras las críticas del año anterior con un plantel íntegramente masculino. Reconoce que "a veces, es más complicado siendo mujer", pero cree que "seas hombre o mujer, todos tenemos que luchar y demostrar nuestros méritos" y hacer valer su "calidad científica e innovadora". Sin embargo, sí que afirma con rotundidad que "hay mujeres investigadoras haciendo cosas muy interesantes y potentes" y, por tanto, es "un hecho muy positivo la presencia de cuatro entre las premiadas".

Una trayectoria con 158 publicaciones y 15 patentes

A lo largo de su carrera, Vicent ha realizado 158 publicaciones y es titular de 15 patentes, seis de ellas bajo licencia. En 2012, cofundó Polypeptide Therapeutic Solutions SL (ahora Curapath), junto con Damià Tormo, premio Jaume I en Economía. "Es un caso de éxito de innovación en la Comunitat Valenciana", ha reconocido.

El jurado ha destacado la multidisciplinaridad de Vicent con "contribuciones pioneras y fundamentales en la frontera de la química, la ciencia de materiales, la biología y las ciencias clínicas", cuyo resultado permite "administrar de forma eficaz fármacos con potencial para tratar el cáncer y enfermedades neurodegenerativas que afectan a millones de personas". Además, han destacado su liderazgo con cuya ayuda "se han podido abordar difíciles retos médicos, tendiendo puentes entre distintas disciplinas para desarrollar tecnologías de vanguardia" con un gran "impacto social positivo".