Uno de cada tres jóvenes se siente solo

"La soledad afecta a más de la mitad de la población, que asegura que o se siente solo, o se ha sentido solo en algún momento. Y no hace falta estar solo para sentirse solo". Esta es una de las principales conclusiones del estudio de Fundación ONCE y Fundación AXA elaborado en el marco del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) y presentado este martes en Valencia de la mano del presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, Enrique Llin y con la colaboración de cuatro invitados de excepción: el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande; el presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social, Luis Vañó; la presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, Matilde Fernández; y el director general de Fundación AXA, Josep Alfonso.

Titulado ‘Barómetro de la Soledad no Deseada en la Comunidad Valenciana 2024’, el trabajo se enmarca en el estudio ‘Barómetro de la Soledad no Deseada en España 2024’ y constata que un 21,4% de la población se siente solo y un 15,8% sufre soledad crónica. Es más, el 74,2% de los valencianos que siente soledad sin quererlo llevan en esta situación desde hace más de dos años, cifra superior a la media nacional (67,7%) y el 65,5% desde hace más de tres, frente al 59% del conjunto de España.

Ahora bien, el estudio afirma que la soledad no deseada afecta más a mujeres que a hombres y desmiente el ideario colectivo que señala a la población más mayor como la principal víctima del aislamiento involuntario. Así, el informe revela que ese sentimiento es mayor en el grupo de 18 a 34 años (32% en la Comunitat Valenciana y 29,5% en el conjunto de España), disminuye en el de 35 a 54 años (18,2% en territorio local y 19,2% en el nacional) y vuelve a aumentar a partir de los 55 años (18,9% frente al 15,7%).

Factores clave

Ahora bien, el informe analiza también qué factores intervienen en esa sensación de soledad y señala, entre otros, las dificultades económicas, el origen extranjero "y todo aquello que implica una diferencia como la orientación sexual o la discapacidad". Así, en la Comunitat Valenciana la brecha de soledad no deseada entre quienes tienen y no tienen empleo es más pronunciada que en el resto del país.

Además, la prevalencia de la soledad no deseada en la Comunidad Valenciana de las personas con origen extranjero es del 42%, más del doble de la población sin origen extranjero (17,5%). Otro aspecto que analiza el estudio es el de la soledad, el hábitat y el hogar. En este punto, concluye que en la Comunitat Valenciana el aislamiento involuntario es más elevado en las ciudades de menor tamaño (de entre 20.000 y 100.000 habitantes) y en los hogares unipersonales, en los que el 38% de los habitantes de estos hogares está en situación de soledad no deseada.

En la Comunitat Valenciana, como en el resto del Estado, existe una percepción generalizada (93,8%) de que el aislamiento involuntario es un problema social cada vez más importante. El trabajo añade que dos de cada tres valencianos (69,9%) conocen a otras personas que pueden sentirse solas sin desearlo. Y eso que la gran mayoría de la sociedad valenciana (93,6%) considera que la soledad es un problema invisible.

Reflexiones tras los datos

Para el representante del tercer sector, Luis Vañó, la soledad tiene un rostro "femenino y joven" que afecta "a personas en exclusión" y el informe presentado supondrá "un empujón real a la Estrategia Valenciana contra la Soledad no deseada 2023-2027" ya que "urgen políticas públicas como los alojamientos intergeneracionales" así como "acciones para empoderar a los mayores".

Desde la Fundació AXA, Josep Alfonso, explica que el informe sigue la estela de uno similar elaborado hace diez años y que el objetivo "es conocer el mapa y la situación para poder hablar de prevención y saber cómo actuar" ante una realidad "que va en aumento".

La presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, Matilde Fernández, califica de "malestar del siglo XXI" ese aislamiento obligado que afecta "a jóvenes que viven en zonas rurales y a mayores de zonas urbanas" y que implica a "quien no llega a foin de mes, a minorías étnicas y a hijos de inmigrantes". Fernández, también apunta a "viviendas colaborativas" como una medida a fomentar.

Para el secretari autonómico de Familia, Ignacio Grande, el informe es importante "porque detrás de cada cifra hay un rostro" que "nos obliga a actuar" y apostar por "la importancia de la comunidad". Por ello, se comprometió a trabajar junto a su equipo tras revisar a fondo el informe, sus datos y sus conclusiones".