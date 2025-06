Víctimas de la dana, frente al Palau: "Mientras hago la declaración de mi marido y mi hija muertos, Mazón sigue de presidente"

"Mientras no estemos en la lista de la comisión de investigación de las Corts no moveremos nada". Es el aviso de la Associació de víctimes de la Dana del 29 d'octubre de 2024 a Carlos Mazón desde la plaza de Manises, a las puertas del Palau de la Generalitat, donde no se encontraba el jefe del Consell (tenía otro acto en agenda), pero al que le han podido pitar los oídos ante las diferentes referencias que le han dedicado algunos de los afectados presentes.

En un momento en el que el máximo responsable del Ejecutivo valenciano trata de lograr un acercamiento a las víctimas y cerrar una reunión con las principales asociaciones, una de ellas ha acudido hasta la misma puerta del Palau a hacer un balance de los cinco meses de funcionamiento de la entidad, donde han pasado del "menosprecio del Consell" al "reconocimiento institucional" en la Comisión Europea y el Gobierno de España así como para remarcar las acciones futuras, entre las que se encuentran su labor como acusación particular en la causa desde el 8 de mayo.

Lo han explicado la presidenta de la entidad, Mariló Gradolí, y la representante jurídica ante la instrucción, Miriam Salvador. Junto a ellas, Beatriz Garrote, expresidenta de la Asociación de Víctimas del Metro del accidente sucedido en julio de 2006, quien ha acudido para mostrar su solidaridad con las personas afectadas de la dana y ha dado una imagen potente de las víctimas unidas frente a la entrada del Palau. A ello se le han sumado las palabras.

Así, Garrote ha explicado que las dos tragedias son distintas, pero cuentan con demasiadas similitudes. "Nos duele mucho ver cómo la historia se repite; otra vez un gobierno valenciano del PP no se toma en serio la seguridad de las personas, luego mienten y enfrentan a las víctimas", ha criticado Garrote, visiblemente emocionada. Sin embargo, ha incidido en que en esta ocasión, "la estrategia del silencio no les funcionará" y ha destacado los avances en la causa judicial y las manifestaciones de la ciudadanía pidiendo la marcha de Mazón.

Las críticas al jefe del Consell han sido una constante, acabando el acto con un "Mazón dimisión". La presidenta de la asociación ha incidido en que no habrá acercamiento posible hacia una reunión hasta que no estén incluidos en el listado de comparecientes de la comisión de investigación de la dana en las Corts, algo que todavía no ha sucedido y ha reprochado al 'president' que solo haya contactado con ellas "obligado" tras el "reconocimiento" de las instituciones europeas, la cita con Ursula von der Leyen y el encuentro con Pedro Sánchez.

"Ellos siguen pagando"

Tras ello, ha complementado con el resto de reclamaciones de la asociación, con la organización de un funeral de Estado, el arreglo de todos los ascensores, la adaptación de las infraestructuras para el cabio climático, garantizar el apoyo psicológico a los familiares de víctimas; facilitar la llegada de las ayudas para todos los afectados, también para quienes sufrieron robos, revisar los protocolos de emergencia así como que las autoridades visiten la zona con las víctimas.

No obstante, las palabras más duras han sido de Toñi, mujer de Miguel y madre de Sara, los dos fallecidos el 29 de octubre por la barrancada. Así, con lágrimas en los ojos, ha contado que el pasado lunes, cuando Mazón visitaba Catarroja sin avisar, ella estaba también en la localidad de l'Horta Sud, "entrando en la Delegación de la Agencia Tributaria para hacer la declaración de la renta de mi marido y mi hija fallecidos". Por ello, ha criticado que "mientras ellos siguen pagando y cumpliendo sus responsabilidades, Mazón se mantiene de presidente y sin decir la verdad".