Un profesor de Orihuela filtra antes de hora el examen de Historia de Selectividad en la UMH de Elx

La imprudencia de un profesor ha generado caos en uno de los exámenes de este miércoles en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elx, una sensación que se ha contagiado rápidamente al resto de centros universitarios donde se está celebrando estos días la Selectividad y que ha levantado ampollas entre algunos padres y madres de alumnos, que alertaron a este periódico de una presunta filtración en la prueba de Historia de España. La UMH respondió oficialmente a través del vicerrector de Estudiantes y Coordinación, José Juan López Espí, que "ni ha habido filtración ni se va a repetir el examen".

La tensión comenzaba cuando varios padres denunciaban ante este periódico una "posible filtración" del examen. La acusación corría como la pólvora y varios profesores confirmaban a este diario que "entre los alumnos hay rumores de que el examen se tiene que repetir porque se ha filtrado, un extremo que nosotros no podemos confirmar", decía uno de los maestros de un instituto de Elx.

"Irresponsabilidad grave"

Este periódico confirmaba lo ocurrido en dos fuentes distintas. El primero en aclarar lo sucedido era el coordinador de la PAU en la Universidad de Alicante (UA), Juan Matías Sepulcre, que aseguraba a INFORMACIÓN que sí se ha producido una "irresponsabilidad grave", pero que ésta no va a motivar acción alguna. El trastorno, además, no sólo afectaría a Elx, sino a las cinco universidades de la Comunitat Valenciana.

Una alumna realiza su examen de Selectividad en la UMH de Elche / Áxel Álvarez

Según Sepulcre, lo ocurrido ha tenido que ver con una imprudencia. La cometida por un profesor que a las 12:06 horas, es decir, 21 minutos después de comenzar el examen de Historia de España (11:45 horas) ha compartido el contenido de la prueba y éste se ha hecho viral. De ahí que algunos padres pensaran que las preguntas se habían filtrado antes de tiempo y comenzaran a moverse para expresar sus quejas. En realidad, siempre según aseguraba el coordinador de la UA, las pruebas no pueden compartirse hasta que se cumplen 45 minutos del inicio del examen, por lo que se ha cometido una irresponsabilidad grave, que ha causado revuelo.

Por su parte, el vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la UMH, José Juan López Espí, confirmaba todo lo señalado por el responsable de la UA y concretaba algunas cuestiones. En primer lugar, "no es que se haya filtrado nada, porque para filtrarse tendría que haber sucedido antes de iniciarse la prueba".

"La prueba es totalmente válida"

López Espí situaba lo sucedido no en el campus de Elx sino en el de Las Salesas, en Orihuela. "Según hemos investigado y concluido, un profesor de un instituto de Secundaria ha cometido una irresponsabilidad. Le ha echado una foto al examen y la ha compartido antes de tiempo, pero esto es una irresponsabilidad, no una filtración". Por tanto, el vicerrector pedía "tranquilidad" a todos. "No vamos a repetir la prueba, ni se va a anular la nota ni nada. La prueba es totalmente válida".

El responsable universitario concretaba que "los tiempos y las normas están para respetarlas. Estudiaremos las medidas a adoptar ante el profesor por su falta de responsabilidad y de respeto".

En la tarde del miércoles, el nerviosismo iba en aumento en la UMH, pero también en otras universidades donde había llegado la noticia. El vicerrector de la UMH concluía realizando un llamamiento a los estudiantes para "que se centren en los exámenes que faltan y estén tranquilos".