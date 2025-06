La infancia valenciana, en peligro por el cambio climático

Danas, olas de calor, pérdidas de cosechas, crecidas de ríos, sequías, incendios forestales... Son los fenómenos climáticos extremos que nueve de cada diez niños valencianos pueden sufrir una vez al año. Así lo asegura Save the Children tras la publicación de la segunda edición del informe "Nacidos en la crisis climática", en el que evalúa qué pasaría con la infancia si la temperatura global aumentara 1.5ºC, 2.7ºC y 3.5ºC. El documento, además, muestra cómo la pobreza aumenta el riesgo de sufrir más los fenómenos climáticos extremos. La Comunitat Valenciana sería la cuarta en esta lista de autonomías con la infancia más expuesta a estos fenómenos, por detrás de Aragón, Cataluña y La Rioja.

El estudio de Save the Children presenta tres posibles escenarios de cómo puede llegar a ser el calentamiento global en 2100 en función de las medidas que se adopten (o no) a nivel mundial. Así, una línea analiza qué ocurriría si se logra alcanzar el objetivo acordado por los países que forman parte del Acuerdo de París (de forma que el aumento de la temperatura media global no supere los 1,5º); otra estudia qué sucedería si la temperatura media global aumenta en 2,7º (que implica el compromiso que los países han alcanzando hasta ahora); y una tercera línea plantea que ocurrirá si no se toman medidas reales y el aumento alcanza los 3,5º.

Olas de calor y la experiencia de la dana

Actualmente, según, las promesas actuales, vamos camino a un aumento de 2,7 °C de la temperatura media global. Si este escenario se hace realidad, en España significaría que el 90 % de los niños y niñas nacidos en 2020 se enfrentarían a una exposición sin precedentes a las olas de calor. Esta cifra se reduce al 65 % de los niños y niñas si se cumple el objetivo del Acuerdo de París.

"Lo que ha pasado con la dana en algunas zonas de la provincia de Valencia debería ya alertarnos de las consecuencias de esta emergencia climática. La falta de adaptación y preparación ha tenido consecuencias catastróficas. Miles de niños, niñas y sus familias se han visto gravemente afectadas por alteraciones en el ámbito educativo y han sufrido pérdidas de ingresos y viviendas, lo que a día de hoy sigue causando un enorme sufrimiento emocional y mental", señala Rodrigo Hernández, responsable de la respuesta a la emergencia de la dana en Save the Children.

La pobreza, un factor determinante

Las niñas y niños en situación de pobreza son los más expuestos a sufrir las consecuencias de este calentamiento global. Esto se debe a que las poblaciones más vulnerables viven en zonas más impactadas por los eventos climáticos extremos, además de tener una menor capacidad de adaptación.

En España sucede lo mismo: los niños y niñas con menos recursos sufrirán más las consecuencias de la crisis climática. La investigación de Save the Children enseña que la infancia de Andalucía, Murcia y Extremadura serían las comunidades más impactadas por la crisis climática y la pobreza, una doble vulnerabilidad.

En el caso de la Comunitat Valenciana, más de 260.000 niños y niñas (el 30% del total) se verían doblemente impactados por la pobreza y los fenómenos meteorológicos extremos.

En manos de la comunidad internacional

“Es necesaria la presión tanto a líderes políticos como a la comunidad internacional para que dé un paso adelante y limite el calentamiento global a 1,5 °C, como se acordó en el Acuerdo de París para reducir esta exposición sin precedentes a extremos climáticos durante toda su vida a millones de niños y niñas", detalla Hernández.

Save the Children pide, además, planes de adaptación al cambio climático que tengan perspectiva de infancia y que se dé prioridad a una financiación climática que beneficie a la infancia, proteger el derecho de la infancia a vivir en un planeta seguro y sano y que sea escuchada y pueda participar en las decisiones climáticas que afectan a su futuro.

"Como sociedad deberíamos haber aprendido de lo que nos ha pasado con la dana. Aún tenemos la oportunidad de proteger el planeta y protegernos entre todas y todos. El futuro de la infancia está en juego", concluye Hernández.