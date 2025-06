Mazón recuperará ante Sánchez la petición de una exención de impuestos para las ayudas de la dana

Entre la Conferencia de Presidentes celebrada en diciembre en el Palacio de la Magdalena de Santander y la prevista para este viernes en el Palau de Pedralbes de Barcelona hay más de 500 kilómetros de distancia física y seis meses de diferencia, sin embargo, ante el presidente del Gobierno y el resto de dirigentes autonómicos, Carlos Mazón reiterará en la segunda una de las peticiones que dijo en la primera: la exención total de impuestos para las ayudas de la dana.

Así lo ha señalado este jueves el 'president' de la Generalitat en una atención a los medios de comunicación en Alzira. Sus palabras han servido de previa para una cumbre que llega caldeada con la amenaza de plante de los barones populares al principio de la semana y finalmente atenuada tras la inclusión de ocho temas en el orden del día como pedían la mayoría de las comunidades.

En este sentido, Mazón ha asegurado que este viernes recordará ante el máximo representante del Gobierno de España lo que dijo el pasado 13 de diciembre en la vigesimoséptimo encuentro de presidentes autonómicos: que suprima todos los impuestos o "cualquier tara fiscal" en las ayudas dependientes del Estado a los afectados por la riada del 29 de octubre. "Es inmoral", ha señalado el dirigente del PPCV.

El jefe del Consell ya hizo esta misma reclamación en su intervención en la XXVII Conferencia de Presidentes en el Palacio de la Magdalena de Santander. No obstante, hay subvenciones que están libres de pagar impuestos, según el plan aprobado por el Gobierno. Este detalla que "todas las ayudas por daños personales recibidas por los afectados de la dana están exentas de IRPF y no son embargables". No habla, eso sí, de las empresas.

Asimismo, Mazón apuntará hacia otras reivindicaciones, una de las cuales también sonó en Santander: la llegada de la remesa del FLA extraordinario, una remesa de liquidez extra que la Comunitat Valenciana ha recibido en los últimos años ante las dificultades financieras. No obstante, el president ha recordado que el Gobierno de España no ha confirmado que este año vaya a llegar.

Tiempos y varios temas

"Han venido a quitarnos la liquidez que siempre venía en el año más difícil para la Comunitat Valenciana", ha incidido el máximo responsable del Ejecutivo autonómico quien ha remarcado que solicitará la aprobación de este mecanismo que también han pedido otras autonomías como Cataluña. Mazón, no obstante, ha señalado que la Generalitat necesita esos fondos para poder hacer frente a la recuperación.

Además de lo que se pedirá, el jefe del Consell ha criticado el formato del encuentro, del que ha lamentado que el Gobienro esté "más preocupado" en si se van a necesitar o no "pinganillos", que se vayan a hablar de 14 temas y que solo se tengan 10 minutos por cada uno de los presidentes autonómicos y que no esté claro si se votará al final algún tipo de acuerdo entre las comunidades y el Ejecutivo central.