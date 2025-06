Mercé Rodoreda y la poesía catalana de los 70 marcan el examen de Valenciano de las PAU

Mercé Rodoreda y Rodolf Sirera han sido los autores elegidos este año para los textos del examen de Valenciano de la PAU de 2025. En la parte de Literatura, los jóvenes tenían que hablar de la poesía catalana de los años 70.

La selectividad encara este jueves su último día con los exámenes de Valenciano y Matemáticas (junto a otros como latín), mientras empiezan a surgir las críticas tradicionales de cada año. "En el examen de Historia se han pasado poniendo la primera República", explica un alumno que se había preparado sólo el siglo XX ya que este año se cumplen 50 años de la muerte de Franco.

En el examen de Valenciano no ha habido quejas por el contenido elegido. "Si hubiera tenido un poco más de tiempo para estudiar me habría salido un poquito mejor, pero no me quejo", explica Soumaya, alumna del IES Joanot Martorell de València.

Preguntas competenciales

La introducción de las preguntas competenciales era una de las novedades de l selectividad de este año. Se trata de ir esquivando la memorización pura y comprobar que el alumnado ha realizado un aprendizaje completo y que es capaz de aplicar a situaciones reales conectando saberes diferentes.

El alumnado ha ido trabajando estas preguntas durante años, sin embargo, algunas de este tipo en el examen de Biología han costado más de lo previsto "creo que se han pasado con la pregunta competencial", añade Soumaya.

Polémica en Dibujo Técnico

Como cada curso, la selectividad no ha estado exenta de polémica, y este año le ha tocado a Dibujo Técnico. "Siempre ponen 4 preguntas pero este año no sé por qué han puesto 5 y no nos ha dado tiempo a casi nadie a terminar el examen", explica Manel Borrás, del IES La Garrigosa de Meliana. Su amigo Hugo Riquelme es otro de los afectados por el examen de Historia, que tiene opiniones para todos los gustos.

Inés Bellot, del Joanot Martorell de València, explica que el examen de Química también levantó alguna queja por la inclusión de un ejercicio que no habían dado durante el Bachillerato y del cual "no nos acordábamos porque lo habíamos dado en la ESO". Quitando estas polémicas propias de cada curso, el nuevo examen de la selectividad que trae muchas novedades, se está desarrollando con normalidad.

PAU sin facilidades

Casi 24.000 estudiantes se preparan para examinarse este 2025 de la selectividad en València, que estrena muchas novedades. Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) serán más difíciles, ya que caen todas las facilidades que se fueron incorporando tras la pandemia y el alumnado tendrá casi el doble de temario para estudiar, lo que hace anticipar una bajada general de la nota media.

Pese a esto, más del 90 % de los estudiantes aprueban, con lo que la selectividad, más que un sistema de entrada a la universidad, es la forma de ordenar a los estudiantes en las carreras que tienen más demanda que oferta.

La primera gran novedad es que todos los exámenes van a incluir un 25 % de preguntas competenciales. Esto significa que no van a pedir al estudiante que desarrolle un tema dándole un enunciado como puede ser "la dictadura de Primo de Rivera". En su lugar, se les pondrá (por ejemplo) una fotografía y tendrán que explicar qué representa y su trascendencia. Otro ejemplo, en lugar de preguntarles por una fórmula matemática les pedirán medir el circuito de Cheste en base a unos parámetros. En resumen, no se trata de preguntas clásicas sino más enfocadas en un saber práctico en el día a día.

Otra de las novedades (quizá la más importante) es que decaen todas las facilidades a la prueba que se han ido instaurando tras la pandemia. Así, se reduce el elevado grado de opcionalidad en las preguntas, lo que provoca que los alumnos deberán estudiarse todo el temario de las asignaturas si quieren optar a la máxima nota. En asignaturas como Historia de España o Filosofía esto supone estudiar el doble de temario que en otros años. Esto afectará especialmente a los miles de estudiantes de segundo de Bahillerato afectados por la dana, que se han tenido que preparar el selectivo tras perder meses de clase.

Fecha y horarios de la PAU de 2025

Los exámenes de la convocatoria ordinaria serán los días 3, 4 y 5 de junio, y en caso de solapamiento de materias se podría realizar algún examen el 6. Las correcciones de las pruebas serán hasta el día 11 de junio y las notas se conocerán el 13 de junio a partir de las 13:00. El plazo para pedir revisiones será del 16 al 18 de junio a las 14 horas.

Una de las novedades tiene que ver con los estudiantes afectados por la dana, que tendrán derecho a hacer la PAU un mes después, en la segunda convocatoria, pero que a ellos les computará como la primera. Así, realizarán la PAU los días 1, 2 y 3 de julio (y el 4 si se solapan horarios). Las notas se entregarán el 8 de julio a partir de las 17:00 y se podrán pedir revisiones del 9 al 11 de julio a las 14:00. Este es el calendario concreto de exámenes tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria. De momento hay solo 500 estudiantes apuntados a esta modalidad.

¿Cómo son los exámenes de la PAU 2025?

Los exámenes de la selectividad durarán 90 minutos como viene siendo habitual. El Ministerio de Educación planteó aumentar la duración a 105 minutos, pero al final lo descartó. Las asignaturas obligatorias son 5: Lengua Castellana, Lengua Valenciana, Literatura; Historia de España o Historia de la Filosofía (a elegir) y Lengua Extranjera (normalmente inglés) y la materia de modalidad de cada rama de Bachillerato.

En la rama de ciencias es Matemáticas o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, a decisión del estudiante. En Humanidades y Ciencias Sociales es Latín o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. En la modalidad General: Ciencias Generales. En la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño: Dibujo Artístico. Y en la vía de Música y Artes Escénicas: Análisis Musical o Artes Escénicas.

La nota de acceso sale de la media ponderada del 60 % de la nota de Bachillerato y el 40 % de la PAU. Eso sí, hay que sacar un 4 como mínimo en la selectividad para que haga media. La media es sobre 10. Sin embargo, la nota de la PAU se calcula sobre 14, y esos 4 puntos restantes salen de la fase optativa, donde los estudiantes se examinan de 2 materias más que valen 2 puntos cada una. Pueden ser materias comunes (como Historia o Historia de la Filosofía) o de modalidad (Física, por ejemplo). Aunque pueden hacer hasta 4 exámenes sólo se les contará los 2 con mejor nota. La ortografía puede penalizar hasta un 10 % de la nota, y en los exámenes de Lengua (tanto Castellana como Valenciana) llegar al 20 %.

Otra de las novedades es que la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas ha establecido unos criterios comunes para las 17 pruebas distintas que hay según la comunidad autónoma, con el objetivo de que los docentes sepan mucho antes y de forma más clara las orientaciones para la prueba. Esto, eso sí, se implantará en la selectividad del curso que viene.