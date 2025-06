Sanidad cree que el horario por las tardes en ambulatorios reducirá la espera para lograr cita

El cambio de horario en los centros de salud, que se aplicará a partir de octubre, tiene entre sus objetivos reducir la demora de citas en Atención Primaria, una de las debilidades actuales del sistema. Hay muchos ambulatorios con verdaderos problemas, con esperas de hasta un mes o con la imposibilidad de pedir una consulta en varios momentos críticos del calendario. Así lo expresó el jueves el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, antes de su intervención en el congreso de la Asociación Española de Peditaría (AEP), que se celebra en València. El segundo objetivo es "conciliar la vida familiar de los médicos", al trabajar solo entre semana y no tener que ejercer un sábado cada mes.

La fecha de inicio de esta estrategia -prevista desde hace meses, pero paralizada por la falta de presupuesto- la dio a conocer en una intervención el miércoles en el Senado en que dijo que "los sábados no se trabajará en Atención Primaria". Ayer matizó sus palabras y dio más detalles de la estrategia: no cerrarán todos los ambulatorios, sino que algunos abrirán como puntos de atención sanitaria (PAS) o como punto de atención continuada (PAC), además de los que ya están concebidos como tal. Esta opción ya la publicó Levante-EMV en abril como una posibilidad, con la información dada por la Dirección General de Atención Primaria a varios departamentos como el del Peset, Manises o el Clínico, aunque Sanidad no había concretado nada. La prueba piloto iba a realizarse en el centro de salud de San Marcelino, donde ya se estaba buscando voluntarios para hacer las guardias los sábados.

Imagen de recurso del centro de salud de San Marcelino, en València. / F. Calabuig.

El listado de ambulatorios que se convertirán en punto de Urgencias los sábados, lo dará a conocer la Generalitat Valenciana más adelante, como explicó el conseller. El propósito es "ofrecer una prestación similar a la actual los sábados", explicó Gómez.

La estrategia persigue que los facultativos cumplan todo su horario entre semana y los sábados ejerzan, en principio de forma voluntaria, en guardias con una retribución adicional, aunque pueden ser llamados a realizar hasta 425 horas al año de forma obligatoria. A falta de la puesta en marcha de las 35 horas, los sanitarios tienen una jornada semanal de 37,5 horas, 35 que se realizan entre semana en la actualidad, y las 2,5 horas restantes las realizan un sábado cada mes y medio. Con este cambio de horario, estas jornadas adicionales en sábado se harán de lunes a viernes por las tardes, un día a la semana o dos cada quince días.

Críticas de los sindicatos

El anuncio de Gómez en el Senado ha vuelto a levantar las críticas de los sindicatos porque, una vez más, no han sido informados de esta medida, pese a la celebración el martes de una Mesa Sectorial, en la que se votó el borrador del nuevo decreto de Atención Primaria. Desde UGT, muestran su perplejidad porque en febrero remitió dos solicitudes por escrito -con fecha del 7 y el 20 de ese mes- para pedir una reunión urgente sobre esta cuestión, al comenzar a circular los rumores por los departamentos de salud donde se iban a realizar las pruebas piloto.

Por su parte, Yolanda Ferrández de CCOO resaltó que la negociación del decreto de jornada lleva paralizada desde hace más de un año y es el contexto en el que se debería haber abordado este cambio de horario en los centros de salud. "Con esta Conselleria y este conseller es imposible negociar nada", comenta.