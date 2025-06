Mazón pide elecciones: “Necesitamos una mayoría en el Congreso que apruebe presupuestos para la reconstrucción”

El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha llevado la situación de la C. Valenciana post-dana a la XXVIII Conferencia de Presidentes que se ha celebrado hoy en Barcelona, aunque con escaso éxito. Se vuelve de Pedralbes sin acuerdo, sin FLA, sin cambios en el modelo de financiación: “Necesitamos presupuestos generales para aprobar las inversiones que necesita la reconstrucción y esta mayoría no es capaz de aprobar las ayudas que necesitamos, de dar la seriedad parlamentaria que necesitamos. Por eso pedimos una nueva mayoría que salga de las elecciones, la necesidad de presupuestos que sí tenemos en la C. Valenciana. Hemos hecho el esfuerzo para que haya presupuestos y el Gobierno no es capaz de articular esa mayoría. Es la razón fundamental por la que pedimos elecciones”, ha señalado ante los medios.

Mazón ha dedicado el grueso de intervención, en la Conferencia y ante los medios, a la situación de la dana. “Con la peor ayuda del Estado en toda nuestra historia, tenemos que hacer frente a la mayor reconstrucción; es un Gobierno que arrastra los pies. Es el momento de mayor urgencia de decisiones en toda la historia de la democracia para la Comunitat Valenciana”.

El jefe del Consell desvincula esta petición de adelanto electoral de la gestión de la dana. “La convocatoria de elecciones es necesario para que haya una mayoría que apruebe unos presupuestos que nosotros sí que tenemos”. “En el momento más urgente de necesidades, en plena reconstrucción, coincide con el momento de mayor debilidad financiera, en que más necesitamos de la ayuda, de voluntad de acuerdo y equidad con el pueblo valenciano”.

Junto a la falta de presupuestos, Mazón también ha protestado por la falta del FLA extra: "No puede ser que esté sin liquidez la comunidad peor financiada. Que ni se avengan a convocar un consejo de política fiscal para hablar de financiación". Y ha tildado de inmoral que haya créditos para los afectados sujetos a intereses.

"Hemos perdido el tiempo"

El president, en todo caso, ha señalado la falta de acuerdo, un "reino de taifas, sin posibilidad de coordinar o tomar en consideración propuestas". "Parecido o peor que en Cantabria", ha dicho en referencia a la última Conferencia de Presidentes. Mazón ha lamentado que regresa para la Comunitat Valenciana "sin resultados". "Hemos perdido tiempo", ha expresado el jefe del Consell quien ha evitado hablar tanto del trato que ha recibido por parte del Gobierno central y en concreto por parte de Sánchez así como de si se está en un momento de "alta tensión" entre las autonomías y el Ejecutivo estatal. "No sé si choque sí o no, pero lo que está claro es que no hay resultados; se puede trabajar con un poco de antelación y trasladar propuestas para estudiarlas porque yo lo que quiero son resultados", ha remarcado.

Asimismo, ha considerado una "pena" que ante la situación que se vive en la provincia de Valencia ante la reconstrucción, "en un momento de llegar a algún acuerdo", la noticia de la cumbre acabe siendo "si pinganillo sí o pinganillo no". En este sentido, Mazón ha rehusado hablar de la salida de Isabel Díaz Ayuso de la reunión cuando se ha hablado en euskera y catalán, ha considerado que la responsabilidad la tiene "quien pone el pinganillo encima de la mesa", señalando a Sánchez y ha asegurado que pese a que puede "parlar valencià", hay una "lengua común" y "hay que ser prácticos".

Vivienda

Por otra parte, respecto a la propuesta de triplicar los fondos en vivienda que había plantead el Gobierno para la conferencia, el dirigente del PPCV ha rechazado apoyarlo señalando que el Ejecutivo central "nos pide a nosotros más esfuerzo que el que está dispuesto a hacer". En datos, Mazón ha indicado que Sánchez ha planteado incrementar 2,7 veces lo que ofrece actualmente en recursos para vivienda en la Comunitat Valenciana, "pero a nosotros nos pide que multipliquemos por 4 lo que estamos haciendo". A ello ha ligado su negativa a vincular el aumento de estos fondos a otras medidas como topar los precios del alquiler.