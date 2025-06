Conmoción en Agres por la muerte del hombre con rabia: "Ha sido un golpe muy duro para todo el pueblo"

El fallecimiento del varón de 44 años, infectado por la rabia, ha dejado conmocionada a la pequeña localidad de Agres, en la que solo viven 610 personas, según la última actualización del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2024. El fallecido era natural de Alcoi, pero vivía en la actualidad en este municipio del Comtat de Cocentaina junto a su mujer, a solo 20 minutos por carretera de su pueblo natal.

"Era una persona muy conocida y la noticia nos ha dejado muy impactados", explica a Levante-EMV una vecina de la localidad, con congoja en la voz. De hecho, el fallecido regentaba un bar en la localidad, cerrado desde hace días. En el contestador automático del local, se informa del cierre temporal del negocio "por enfermedad". Por su parte, la alcaldesa María García ha expresado "el golpe muy duro" que la noticia ha supuesto para la familia del fallecido "y para todo el pueblo" porque "aquí, nos conocemos todos". No es para menos, el censo supera por poco los 600 residentes.

Fallecido tras dos semanas ingresado

La noticia de la muerta del varón se ha producido esta mañana en un hospital de València, después de que este llevara varios días "en una situación muy grave", como transmitió ayer el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Tras experimentar los síntomas, el varón acudió al hospital de su comarca, al Virgen de Los Lirios de Alcoi, donde estuvo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante varios días. Al complicarse su estado, las autoridades sanitarias decidieron trasladarlo a otro centro; en realidad, podría ser tratado en cualquiera porque no se necesita ningún protocolo de aislamiento específico para abordar esta enfermedad-. En un primer momento se decidió trasladarlo al Clínico, como explican fuentes del servicio de ambulancias, pero finalmente se derivó al hospital La Fe, como ha podido conocer este periódico.

El conseller Marciano Gómez a las puertas del Congreso de la Asociación Española de Pediatría. / Kai Försterling/Efe

Las sospechas sobre su infección de la rabia comenzaron el pasado 26 de mayo, cuando los sanitarios marcaron su caso como sospechoso. Tres días después, tras el análisis del Centro Nacional de Microbiología, se confirmó el positivo en esta enfermedad. Fue entonces cuando Sanidad decidió vacunar a su mujer y su familia ante el riesgo poder ser portadores del virus que, en principio, solo se transmite a través de la saliva de un animal, generalmente los perros.

Mordido por un can en Etiopía

El vecino de Agres fue mordido por un perro durante un viaje a Etiopía en julio de 2024. No le dio importancia y, por eso, solo se lavó la mano con agua y no acudió a las autoridades sanitarias para tratar el mordisco que ha derivado en una enfermedad grave y, finalmente, en su deceso. Las expectativas en pacientes con rabia no son muy favorables. Así lo explica el tesorero de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, Julio Muñoz. "Aunque en los últimos años se han planteado algunas estrategias terapéuticas experimentales -, explica-, lamentablemente la letalidad de la rabia una vez aparecen síntomas clínicos es muy elevada. Precisamente por este motivo es importante prevenir tanto ante un riesgo de exposición como tras producirse una mordedura o arañazo.

El virus de la rabia: cómo se contagia y cuáles son sus síntomas. / ED

Una de las principales preguntas es el tiempo de incubación de la enfermedad, porque el hombre fallecido fue mordido por un perro hace 10 meses. Según explica Muñoz, este periodo es "generalmente de entre uno y tres meses", pero hay "casos documentados que van desde los cuatro días a varios años".

Sanidad lo tilda de un caso "excepcional"

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quiso ayer lanzar un mensaje de tranquilidad porque se trata de un caso "excepcional"; la rabia ya no es una enfermedad endémica en España. Cabe recordar que el anterior caso registrado en España fue en 1981 con una persona proveniente de Rumanía. "Solo se transmite por mordedura y, excepcionalmente, por gotas de saliva en contacto con una úlcera conjuntival", ha señala el miembro del Consell. Pese a esto, ha resaltado la importancia de vacunarse, especialmente si se va a viajar a países de riesgo, al igual que debe hacerse frente a otras dolencias como la fiebre amarilla, el tifus, o la hepatitis, entre otras.