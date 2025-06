El PPCV reclama a Feijóo decidir el futuro de Mazón frente a dedazos

Aviso del Partido Popular de la Comunitat Valenciana a Alberto Núñez Feijóo y la estructura nacional de la formación: el futuro del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, o de quien haya de sustituirlo en caso de que tuviera que dejar su cargo se ha de decidir en tierras valencianas, en un congreso autonómico y con la voz de los militantes del PPCV y no desde Génova con un posible 'dedazo'.

Lo ha advertido este viernes el síndic de los 'populares' en las Corts y secretario general de la formación en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien entre regates dialécticos sobre si Mazón será el candidato en 2027 o si él mismo podría ser el sustituto de transición en el Palau en caso de que así lo mandatara Génova (sede central del PP), ha asegurado que cualquiera de estos pasos lo han de decidir "los militantes del PP valenciano".

"El futuro del PP valenciano lo deciden los militantes del PP valenciano", ha explicado Pérez Llorca en una entrevista en À Punt donde ha incidido en que cualquier posible cambio al frente de la estructura 'popular' autonómica ha de pasar por un congreso. "Esa parte de la decisión no se puede adulterar", ha señalado el síndic que ha puesto de ejemplo, con pulla incluida, a la "descomposición" del PSPV incidiendo en que todas las decisiones que toma llegan "desde Madrid".

Carlos Mazón y su 'dos' en el PPCV, Juanfran Pérez Llorca / Fernando Bustamante

En este sentido, Pérez Llorca ha reivindicado al PP como un partido que "respeta mucho las señas de identidad de cada autonomía" y que es por eso que es en cada territorio donde se ha de decidir. Es más, también ha contrapuesto esta reivindicación de que sea el PPCV el que tenga mando en plaza sobre sus cuestiones internas con Vox, a quien ha señalado como un "partido centralista". Sin embargo, el congreso del PPCV en estos momentos está absolutamente parado a la espera de ver qué ocurre en el nacional del 6 y 7 de julio.

"Rotundamente no" a ser el interino

Asimismo, el dirigente del PPCV ha destacado que la formación en la Comunitat Valenciana es "una fuerza muy importante" dentro de la estructura de España, la segunda con más militantes del partido, y por ello "nos tienen que escuchar". Las palabras de Pérez Llorca son un aviso frente a cualquier movimiento de Génova donde el runrún no para respecto a Mazón, de quien el portavoz parlamentario, no obstante, considera que sí que acabará la legislatura.

Para esa hipotética transición uno de los nombres que más ha sonado es el del propio síndic de las Corts. Con buenas conexiones en Madrid, próximo a Mazón y hábil negociador y comunicador, Pérez Llorca ha tomado enteros en las quinielas como posibles sucesores. No obstante, este viernes, él se ha descartado no tanto porque no pueda serlo, sino por las formas, asegurando que si es "señalado con el dedo desde Madrid" no se ve como 'president' interino. "Rotundamente no", ha indicado.