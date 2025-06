Enfermedad de la rabia: cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

El 4 de junio la Conselleria de Sanidad informó sobre el positivo de rabia en un hombre de 44 años, que se encuentra ingresado en un hospital valenciano en una "situación muy grave"; de hecho, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de uno de los 24 hospitales de la Comunitat Valenciana. La Generalitat no ha indicado cuál es para preservar la intimidad del paciente y sus familiares. Estos no están aislados porque la enfermedad no se contagia, habitualmente, entre personas.

La noticia es reseñable por ser insólita porque la rabia es una enfermedad erradicad en España desde hace años. Para encontrar un caso positivo anterior, hay que remontarse a 1981 cuando se importó un caso desde Rumanía. De hecho, la población española no está vacunada contra la rabia, al considerarse como "una enfermedad no endémica, que no es de riesgo común para los humanos". De hecho, el hombre infectado no estaba inmunizado y se contagió durante un viaje a Etiopía en julio de 2024, donde fue mordido por un perro. No le dio importancia y, por eso, solo se lavó la mano con agua y no acudió a las autoridades sanitarias para tratar el mordisco que ha derivado en una enfermedad grave.

Métodos de contagio de la rabia

La incubación de la enfermedad ha durado casi 10 meses, aunque lo habitual es que aparezca entre uno y tres meses después de la mordedura. Fue el 26 de mayo cuando se calificó su caso de "sospechoso" y, tras los análisis pertinente, se confirmó la infección tres días después. Ahora, entre la ciudadanía salta la pregunta: ¿cómo se contagia la rabia?.

La rabia es una enfermedad que se transmite a través de la saliva de un animal infectado y suele transmitirse por cuatro métodos principalmente:

Por mordedura. Es la forma más común de transmitirla, cuando el animal está infectado y muerde a un humano. Por arañazos. Es menos frecuente, pero podía producirse si el animal araña a la persona. Por contacto de la saliva con tejidos o fluidos. Se produce cuando entra en contacto con membranas humanas, como las úlceras de conjuntivitis. O cuando el animal lame heridas abiertas.

Pese a estas cuatro causas, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, insistió en enviar un mensaje de tranquilidad porque la infección del hombre es un caso "excepcional". Sí que incidió en recomendar la vacunación, en caso de sufrir una mordedura de un animal, y acudir a la consulta de un especialista o médico de Atención Primaria.

Qué animales transmiten la rabia

Entre los animales que portan el virus de la rabia de forma más habitual están los siguientes:

Los perros.

Los murciélagos. Por eso, Gómez pidió especial precaución a los espeleólogos.

Los gatos , aunque con mucha menor incidencia que los perros.

, aunque con mucha menor incidencia que los perros. Y otros animales como los zorros, los mapaches, las mofetas y otros mamíferos.

Los síntomas de la rabia

Otra de las preguntas de la ciudadanía tras la difusión de la noticia es conocer cuáles son los síntomas más habituales de la rabia. En principio, los especialistas explican que suele "ser fatal" si no se trata de inmediato, por lo que los pronósticos no son muy esperanzadores para el valenciano infectado. La muerte se produce, principalmente, por parálisis respiratoria porque el virus afecta al sistema nervioso central.

Los primeros síntomas en aparecer son muy comunes: fiebre, dolor de cabeza, debilidad general... pero, también, la sensación de hormigueo o picazón en el lugar de la mordedura. A medida que avanza se dan otros síntomas: confusión, agitación, parálisis, hidrofobia o miedo al agua y espasmos musculares.

Qué hacer si te muerde un perro

En caso de recibir una mordedura, los consejos son dos principalmente: